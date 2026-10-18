Τα 72α γενέθλιά της γιορτάζει σήμερα, Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, η οποία επέλεξε να ταξιδέψει πίσω στον χρόνο και να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ξεχωριστές στιγμές από την παιδική της ηλικία.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από τα χρόνια που έζησε στην Αίγυπτο, ξυπνώντας όμορφες αναμνήσεις. Παράλληλα, αντιμετώπισε με το γνώριμο χιούμορ της τη συμπλήρωση των 72 χρόνων ζωής, στέλνοντας ένα τρυφερό μήνυμα στους θαυμαστές της.

«Καλημέρα σας, σιγά καλέ που έγινα 72… Και το παιχνίδι συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον, σας αγαπώ και σας ευχαριστώ για όλες τις υπέροχες στιγμές που ζήσαμε», έγραψε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη στη λεζάντα της ανάρτησής της.