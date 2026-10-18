Τη Ναταλία Γερμανού συνάντησε ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης το μεσημέρι της Κυριακής 18 Οκτωβρίου 2026, καθώς βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» στον Alpha.

Ο αγαπημένος ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, για την εγκυμοσύνη της Δανάης Μπάρκα, εκφράζοντας τη χαρά του για αυτή τη νέα σελίδα στη ζωή της, αλλά και την ανυπομονησία του να κρατήσει στην αγκαλιά του το μωρό της.

«Σαν ψέματα μου φαίνεται που σε λίγο καιρό θα κρατάω στα χέρια μου το μωράκι της Δανάης. Είμαι πολύ χαρούμενος που όλο αυτό το διάστημα ζει ένα όνειρο. Δηλαδή τη βλέπω να λάμπει από χαρά και από αγάπη. Αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά και μεγάλη ησυχία»», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο ηθοποιός εξέφρασε την ευχή του για το μωρό που περιμένει η Δανάη Μπάρκα, δηλώνοντας βέβαιος πως θα γίνει μια υπέροχη μητέρα.

«Είμαι σίγουρος ότι θα είναι μια πάρα πολύ καλή μάνα. Μακάρι να βγει γερό, να ‘ναι καλά και να ‘ναι καλότυχο. Έτσι κι αλλιώς, είναι τυχερό που θα ‘χει μαμά τη Δανάη», πρόσθεσε ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης στην εκπομπή του Alpha.