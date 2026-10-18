Την πλήρη στήριξή του στον Μπενιαμίν Νετανιάχου ενόψει των επόμενων εκλογών στο Ισραήλ εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπολύοντας παράλληλα νέες απειλές κατά του Ιράν.

Σε επιστολή του προς τον ισραηλινό λαό, ο Αμερικανός πρόεδρος εξήρε τον Νετανιάχου, τον οποίο χαρακτήρισε ισχυρό και θαρραλέο ηγέτη, ενώ ξεκαθάρισε ότι τον στηρίζει απόλυτα στην προσπάθειά του να επανεκλεγεί στην πρωθυπουργία του Ισραήλ.

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι, εάν δεν αλλάξει άμεσα στάση, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να «ολοκληρώσουν αυτό που ξεκίνησαν», υιοθετώντας ιδιαίτερα σκληρή ρητορική απέναντι στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Η επιστολή του Τραμπ προς τον ισραηλινό λαό

Στο μήνυμά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε αρχικά στον Νετανιάχου, τον οποίο αποκάλεσε «σπουδαίο πρωθυπουργό-μαχητή» και σημαντικό εταίρο στην προσπάθεια για ειρήνη, αλλά και στην αντιπαράθεση με το Ιράν.

Ο Τραμπ επικαλέστηκε το σύνθημα «Θάνατος στο Ισραήλ, θάνατος στην Αμερική», το οποίο, όπως ανέφερε, επαναλαμβάνει η Ισλαμική Δημοκρατία εδώ και 51 χρόνια. Παράλληλα, διερωτήθηκε πώς μπορεί να επιβιώσει μια χώρα όταν διατυπώνονται τέτοιες απειλές, υποστηρίζοντας ότι κάποια στιγμή ενδέχεται να γίνουν πράξη.

Στη συνέχεια, ισχυρίστηκε ότι το Ιράν έχει υποστεί εκτεταμένες απώλειες σε στρατιωτικό και οικονομικό επίπεδο. Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι εάν η Τεχεράνη δεν αλλάξει σύντομα στάση, οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν στην ολοκλήρωση των ενεργειών που έχουν ήδη ξεκινήσει.

«Η Αμερική θα αναγκαστεί να αναλάβει μόνη της το έργο»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος στις επερχόμενες εκλογές στο Ισραήλ, συνδέοντας την έκβασή τους με τη μελλοντική συνεργασία των δύο χωρών.

Όπως ανέφερε, εάν το Ισραήλ αποκτήσει διαφορετικό ηγέτη από τον Νετανιάχου, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναγκαστούν να αναλάβουν μόνες τους το συγκεκριμένο έργο, κάτι που, όπως δήλωσε, δεν επιθυμεί.

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι ο Νετανιάχου επέδειξε δύναμη και θάρρος παρά τις έντονες αντιδράσεις που αντιμετώπισε, ακόμη και στο εσωτερικό του Ισραήλ. Πρόσθεσε ότι έχει παρακολουθήσει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό σε δύσκολες στιγμές και εκτίμησε πως, αντί να υποχωρήσει υπό την πίεση, βγήκε ισχυρότερος.

Κλείνοντας την επιστολή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε τον Νετανιάχου τον εταίρο που χρειάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ισραήλ και διατύπωσε την «πλήρη και απόλυτη» υποστήριξή του στην προσπάθειά του να επανεκλεγεί πρωθυπουργός.

«Ο Μπίμπι Νετανιάχου δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ!», κατέληξε ο Ντόναλντ Τραμπ, υπογράφοντας την επιστολή ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Ο Νετανιάχου ευχαριστεί τον Τραμπ για την “τεράστια υποστήριξή” του

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ευχαρίστησε σήμερα τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την “τεράστια υποστήριξή” του ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 27ης Οκτωβρίου.

“Ευχαριστώ, Κύριε Πρόεδρε Τραμπ, για την τεράστια υποστήριξή σας και για το από κοινού έργο μας. Μαζί, θα φέρουμε εις πέρας την αποστολή μας!“, έγραψε ο Νετανιάχου στην πλατφόρμα X, μετά την ανακοίνωση του Τραμπ, μέσω του δικού του κοινωνικού δικτύου Truth Social, ότι προσφέρει στον Νετανιάχου την “πλήρη και απόλυτη υποστήριξή του στην κούρσα για την επανεκλογή του”.