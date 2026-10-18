Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε την κούραση και τις απουσίες και έφυγε με τη νίκη από τα Γιάννενα επικρατώντας του Βίκου 79-68 για την 3η αγωνιστική της Basket League.

Κορυφαίος για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ο ΜακΙντάιρ με 17 πόντους, 8 ασίστ, 4 κλεψίματα και 2 τρίποντα στο τέλος της αναμέτρησης.

Διψήφιοι επίσης ήταν οι Βεζένκοφ (15π.), Εντζάι (12π.), Νετζήπογλου (11π.) και Μιλουτίνοφ (10π.). Για τον Βίκο ξεχώρισε ο Φλόιντ (18π.).

Ο Ολυμπιακός φάνηκε από το ξεκίνημα της αναμέτρησης πως ήταν κουρασμένος από τα δύο παιχνίδια στην Ισπανία και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 16-11 με δυο τρίποντα των Τζάστις και Φρίμαν.

Ο Μπαρτζώκας έκανε αλλαγές και η λήξη του πρώτου δεκαλέπτου βρήκε το Βίκο Ιωαννίνων να είναι μπροστά στο σκορ με 23-21 με 5/8 τρίποντα.

Στη δεύτερη περίοδο ο Ολυμπιακός που ήταν γενικά άστοχος (13/30 σουτ με 2/10 τρίποντα) κατάφερε και προσπέρασε στο 17’ (31-33) με τον Χολ και έκλεισε το ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 36-39.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι παίκτες του Μπαρτζώκα μπήκαν καλύτερα και πήραν μια διαφορά δέκα πόντων (37-47). Ο Βεζένκοφ ανέβασε και άλλο τη διαφορά (39-53), με τον Ολυμπιακό έχοντας πια βρει ρυθμό να πηγαίνει στο +17 και να κλείνει την περίοδο στο 51-64.

Στην τελευταία περίοδο ο Βίκος πλησίασε σε 63-70, αλλά ο ΜακΙντάιρ με δύο τρίποντα έκανε το 65-76 και οδήγησε τους Πειραιώτες στη νίκη με το τελικό 79-68.

Τα δεκάλεπτα: 23-21, 36-39, 51-64, 68-79.

ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: Καρακώστας 6, Σωτηρίου, ΜακΝερ 8, Τζάστις 12, Φρίμαν 7, Άλμονορ, Χαντζής, Αγραβάνης 5, Φλόιντ 18, Γόντικας 4, Πατρίκης 5, Πόζογλου 3.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Μίλερ-ΜακΙντάιρ 17, Ουόρντ 8, Βεζένκοφ 15, Νετζήπογλου 11, Μιλουτίνοφ 10, Μπουρνελές 2, Πάπας 2, Παπανικολάου, Εντζάι 12, Χολ 2.