Σημαντικές επιδόσεις της Ελλάδας στη δίκαιη μεταχείριση των πολιτών, στην πρόσβαση σε εξατομικευμένη υποστήριξη και στους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών καταγράφει η νέα έκθεση του ΟΟΣΑ «Justice as a Public Service: Delivering Better Outcomes» (2026.

Η έκθεση αποτελεί την πρώτη συγκριτική εφαρμογή του πλαισίου μέτρησης του ΟΟΣΑ για ανθρωποκεντρικά συστήματα Δικαιοσύνης. Εξετάζει κατά πόσο πολίτες και επιχειρήσεις μπορούν να αναγνωρίζουν τα νομικά τους προβλήματα, να βρίσκουν κατάλληλη υποστήριξη και να εξασφαλίζουν δίκαιη, αποτελεσματική και έγκαιρη επίλυση. Η αξιολόγηση καλύπτει την εμπειρία των πολιτών σε όλο το φάσμα των διαθέσιμων διαδικασιών, πέρα από τη λειτουργία των δικαστηρίων.

1. Δίκαιη μεταχείριση και ουσιαστική επίλυση προβλημάτων

Η Ελλάδα, η Λιθουανία και η Πολωνία καταγράφουν από τις υψηλότερες επιδόσεις μεταξύ των κρατών-μελών του ΟΟΣΑ στην αντίληψη των πολιτών ότι η διαδικασία επίλυσης του προβλήματός τους ήταν δίκαιη, ανεξάρτητα από την τελική έκβαση.

Η επίδοση αφορά όσους ολοκλήρωσαν τη διαδικασία και αξιολόγησαν τη μεταχείριση που έλαβαν. Αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς, στη διάμεση επίδοση των χωρών που εξετάζονται, το 40% δεν θεωρεί δίκαιη τη διαδικασία που ακολούθησε.

Επιπλέον, η έκθεση ξεχωρίζει την Ελλάδα, μαζί με την Πολωνία και τη Λιθουανία, για τον συνδυασμό σχετικά υψηλών ποσοστών ουσιαστικής επίλυσης προβλημάτων και θετικής εμπειρίας ως προς τη δικαιότητα της διαδικασίας. (Σελ. 26 και 41)

2. Εξατομικευμένη υποστήριξη: πάνω από 50%, έναντι μέσου όρου 39% στον ΟΟΣΑ

Η Ελλάδα, το Βέλγιο και η Ολλανδία είναι οι τρεις χώρες του ΟΟΣΑ που κατονομάζονται στην έκθεση με ποσοστό πρόσβασης σε εξατομικευμένη βοήθεια ή συμβουλή άνω του 50%, μεταξύ όσων τη χρειάζονται. Ο αντίστοιχος μέσος όρος του ΟΟΣΑ διαμορφώνεται στο 39%.

Πρόκειται για θετική επίδοση σε έναν τομέα όπου διεθνώς παραμένουν σημαντικά εμπόδια: πολλοί πολίτες βρίσκουν γενικές πληροφορίες, αλλά δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν την κατάλληλη υποστήριξη για τη δική τους υπόθεση. (Σελ. 38)

3. Μηχανισμοί επίλυσης διαφορών: στις υψηλότερες επιδόσεις η Ελλάδα

Στην πρόσβαση στους αναγκαίους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών, η έκθεση αναφέρει την Ελλάδα μεταξύ των χωρών με τις υψηλότερες επιδόσεις μεταξύ των κρατών-μελών του ΟΟΣΑ.

Ο δείκτης εξετάζει κατά πόσο όσοι χρειάζονται υποστήριξη τρίτου μέρους καταφέρνουν να προσφύγουν σε κατάλληλο μηχανισμό, όπως δικαστήριο, διοικητικό φορέα, διαμεσολάβηση ή άλλη διαδικασία επίλυσης. Η διάμεση επίδοση των χωρών που εξετάζονται περιορίζεται στο 42%. (Σελ. 39)

4. Θεσμική δέσμευση: μία από τις 14 χώρες με επίσημη ανθρωποκεντρική κατεύθυνση

Η Ελλάδα περιλαμβάνεται στις 14 από τις 27 χώρες που εξετάστηκαν ως προς τις πολιτικές τους και έχουν επισημοποιήσει τη δέσμευσή τους για ανθρωποκεντρική Δικαιοσύνη. Στην ελληνική περίπτωση, η δέσμευση αποτυπώνεται στον ετήσιο προγραμματισμό και στα σχέδια δράσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η έκθεση εντοπίζει επίσης περιθώρια για συστηματικότερη συμμετοχή της δικαστικής εξουσίας και μη κρατικών φορέων στον κοινό σχεδιασμό. Αντίστοιχη ανάγκη καταγράφεται, μεταξύ άλλων, στη Γαλλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Νορβηγία. (Σελ. 51 και 112)

5. Καταπολέμηση του ρατσισμού και των εγκλημάτων μίσους

Η έκθεση αναδεικνύει την εφαρμογή ελληνικών εθνικών στρατηγικών κατά του ρατσισμού και των εγκλημάτων μίσους, με τη συμμετοχή αστυνομικών, εισαγγελικών και δικαστικών αρχών.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν στοχευμένη κατάρτιση, ειδικές μονάδες και δράσεις αντιμετώπισης της διαδικτυακής ρητορικής μίσους, συνδέοντας τη θεσμική προστασία με συγκεκριμένα εργαλεία εφαρμογής. (Σελ. 55)

6. «Just Closer»: ελληνικό παράδειγμα Δικαιοσύνης φιλικής προς τα παιδιά

Το έργο «Just Closer» παρουσιάζεται ως παράδειγμα σχεδιασμού υπηρεσιών με βάση τις πραγματικές ανάγκες των χρηστών.

Εκπαιδευμένοι νέοι, οι «Youth Leaders», συμμετείχαν σε συνεντεύξεις και ομάδες συζήτησης με εφήβους που εμπλέκονται σε ποινικές διαδικασίες στην Ελλάδα. Η έρευνα ανέδειξε δυσκολίες που βιώνουν τα παιδιά κατά την επαφή τους με το σύστημα Δικαιοσύνης και τροφοδότησε πρακτικό οδηγό για επαγγελματίες, εξειδικευμένη κατάρτιση και ειδικές αστυνομικές διαδικασίες για ανηλίκους. (Σελ. 65)

7. Ψηφιακός μετασχηματισμός: η Δικαιοσύνη στον εθνικό σχεδιασμό

Η Ελλάδα αναφέρεται ως παράδειγμα ενσωμάτωσης της Δικαιοσύνης στον ευρύτερο ψηφιακό σχεδιασμό, μέσω της «Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025» και της «Στρατηγικής Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2021-2027».

Η αναφορά αναγνωρίζει τη σύνδεση της τεχνολογίας με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών Δικαιοσύνης. Ο ΟΟΣΑ υπογραμμίζει ότι η ψηφιακή μετάβαση πρέπει να συνοδεύεται από ουσιαστική απλούστευση και επανασχεδιασμό των διαδικασιών γύρω από τις ανάγκες των πολιτών. (Σελ. 78)

Οι θετικές αυτές επιδόσεις αποτελούν συγκεκριμένη βάση για τη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων. Στόχος παραμένει η ευκολότερη πρόσβαση στην κατάλληλη βοήθεια, η αποτελεσματικότερη επίλυση διαφορών και η σταθερή βελτίωση της εμπειρίας κάθε πολίτη.

Οι προκλήσεις και τα επόμενα βήματα

Η έκθεση διαπιστώνει περιθώρια βελτίωσης σε όλες τις χώρες, καθώς καμία δεν εμφανίζει εξίσου προχωρημένη εφαρμογή σε όλες τις διαστάσεις της ανθρωποκεντρικής Δικαιοσύνης.

Διεθνώς, περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα ανθρώπους αντιμετωπίζουν τουλάχιστον ένα σοβαρό νομικό πρόβλημα μέσα σε δύο χρόνια. Η διάμεση επίδοση στην πλήρη επίλυση τέτοιων προβλημάτων ανέρχεται στο 70%, ενώ στην πρόσβαση σε εξατομικευμένη βοήθεια περιορίζεται στο 38%.

Ο ΟΟΣΑ προτείνει καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών, συστηματική αξιοποίηση δεδομένων, πρόληψη των διαφορών και σύνδεση του σχεδιασμού και της χρηματοδότησης με μετρήσιμα αποτελέσματα. Κεντρικό ζητούμενο είναι υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες διαφορετικών ομάδων πολιτών.

Για την Ελλάδα, οι θετικές επιδόσεις και οι αναγνωρισμένες πρακτικές αποτελούν βάση για τις επόμενες παρεμβάσεις. Η ποιότητα της Δικαιοσύνης κρίνεται από την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητά της, αλλά και από τη δυνατότητα κάθε πολίτη να ασκεί τα δικαιώματά του και να βρίσκει δίκαιες λύσεις στα προβλήματά του.