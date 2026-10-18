Σαράντα ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και θαυμαστές συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη του, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης. Το 40ήμερο μνημόσυνο του τραγουδιστή πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, ενώ στη συνέχεια τελέστηκε τρισάγιο στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου βρίσκεται η τελευταία κατοικία του.

Οι άνθρωποι που αγάπησαν τον δημοφιλή καλλιτέχνη έφτασαν στην εκκλησία κρατώντας λουλούδια και ανάβοντας κεριά στη μνήμη του. Αρκετοί δεν έκρυβαν τη συγκίνησή τους, ενώ έξω από τον ναό ακούγονταν τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη, τα οποία φίλοι και θαυμαστές σιγοτραγουδούσαν, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη του.

Η μεγάλη προσέλευση του κόσμου οδήγησε στη λήψη αυξημένων μέτρων ασφαλείας τόσο στον χώρο της εκκλησίας όσο και στο νεκροταφείο, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και αστυνομικές δυνάμεις.

Ποιοι έδωσαν το «παρών» στο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη

Στην επιμνημόσυνη δέηση στην Αγία Τριάδα βρέθηκαν πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο, που είχαν συνεργαστεί με τον τραγουδιστή ή διατηρούσαν προσωπικούς δεσμούς μαζί του. Ανάμεσά τους ήταν η Μελίνα Ασλανίδου, η Αμαρυλλίς και η Άντζελα Δημητρίου.

Το «παρών» έδωσαν επίσης οι δικηγόροι Χαράλαμπος και Αλέξανδρος Λυκούδης, ο Τζίμης Σταθοκωστόπουλος, ο Σταύρος Νικολαΐδης, ο Ευάγγελος Αποστολάκης, ο Φώτης Ζογλοπίτης, καθώς και πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο Ευάγγελος Αποστολάκης, ο Ιωάννης Τραγάκης, ο Γιάννης Πλακιωτάκης και ο Παύλος Χρηστίδης.

Ιδιαίτερα συγκινημένη εμφανίστηκε η Άντζελα Δημητρίου, η οποία μίλησε για τη σχέση της με τον Γιώργο Μαζωνάκη και τα συναισθήματά της για την απώλειά του.

«Για εμένα ο Γιώργος ήταν ό,τι καλύτερο είχα στη ζωή μου και θα είναι πάντα, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Να τον θυμάστε όλοι, ήταν ο πιο αγαπητός, ο πιο χιουμορίστας και αυτός που έβγαλε μόδα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το τρισάγιο στο Γ΄ Νεκροταφείο και τα λουλούδια στον τάφο του

Μετά την επιμνημόσυνη δέηση στην Αγία Τριάδα, η οικογένεια, συγγενείς και φίλοι μετέβησαν στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου τελέστηκε τρισάγιο στον τάφο του τραγουδιστή. Προηγήθηκε η ανταλλαγή συλλυπητηρίων, ενώ οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να βρεθούν μαζί και να τιμήσουν τη μνήμη του.

Οι θαυμαστές του άφησαν λουλούδια στο μνήμα του, δημιουργώντας μια εικόνα που αποτύπωνε την αγάπη τους για τον καλλιτέχνη. Η παρουσία τους επιβεβαίωσε ότι, πέρα από τα τραγούδια του, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αποκτήσει μια ιδιαίτερη σχέση με το κοινό του, η οποία παραμένει ζωντανή και μετά τον θάνατό του.

Οι τελευταίες στιγμές και η απώλεια του τραγουδιστή

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε στις 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή. Την ίδια ημέρα είχε μεταβεί σε κλινική στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, για προγραμματισμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε μεγάλη θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους θαυμαστές του. Σαράντα ημέρες αργότερα, η οικογένειά του, οι φίλοι και όσοι τον αγάπησαν συγκεντρώθηκαν για να τον τιμήσουν, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη του μέσα από τις προσωπικές τους αναμνήσεις και τα τραγούδια που σημάδεψαν την πορεία του.

Η ταφή του είχε πραγματοποιηθεί στις 14 Σεπτεμβρίου στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών, μετά την εξόδιο ακολουθία στη Νίκαια, την περιοχή με την οποία ο τραγουδιστής διατηρούσε στενούς δεσμούς από τα παιδικά του χρόνια.