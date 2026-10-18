Η σύλληψη του Άρη βάζει σε κίνδυνο τη σχέση του με τη Στέλλα και απειλεί να τινάξει στον αέρα τη μυστική αποστολή στη σειρά Ντέρτι.

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ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 22:30

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 13



Η σχέση της Στέλλας με την Ξένια δοκιμάζεται ξανά, καθώς η Ξένια ανακαλύπτει το κρυφό ταλέντο της κόρης της στο τραγούδι και παλιές πληγές ανοίγουν με νέα ένταση. Ο Δήμος φτάνει στα άκρα τη σχέση του με τον Αλέκο, στην προσπάθειά του να τον κάνει να αποδεχτεί τον γάμο του με την Καίτη. Ο Αλέκος πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στον θυμό του και στον φόβο μήπως χάσει τον γιο του.

Η Φανή πέφτει θύμα εκδίκησης από το πρώην αγόρι της. Ο Πασχάλης γίνεται έξαλλος, χωρίς, όμως, να μπορεί να κάνει κάτι, αφού ο φόβος και η ντροπή εμποδίζουν τη Φανή να κάνει καταγγελία. Ο Άρης και ο Παύλος έχουν τα στοιχεία που χρειάζονται για το νέο παράνομο φορτίο που θα φέρει ο Αλέκος και ετοιμάζονται για το επόμενο βήμα. Ο Χρήστος παίρνει τον νόμο στα χέρια του για τα μάτια της Φανής, μπλέκοντας και τον Άρη σε μια κατάσταση που μπορεί να του κοστίσει τα πάντα. Ο Λευτέρης είναι απελπισμένος που η Ρένα προχωράει τη ζωή της με τον Μιχάλη, ενώ η Στέλλα προσπαθεί να τον σταματήσει από το να κάνει κάτι που θα μετανιώσει. Κι ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν, ο κρυφός δεσμός Στέλλας και Άρη γίνεται όλο και πιο δύσκολο να παραμείνει αλώβητος.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 22:30

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 14



Η Στέλλα και η Ξένια προσπαθούν να πλησιάσουν ξανά η μία την άλλη, με τα τραγούδια του Στράτου να γίνονται ταυτόχρονα γέφυρα, αλλά και πληγή ανάμεσά τους. Παράλληλα, ο Άρης συλλαμβάνεται για αυτό που έκανε ο Χρήστος και ο Παύλος βρίσκεται σε απελπισία μπροστά στο ενδεχόμενο να αποκαλυφθεί η αποστολή τους. Ο Δήμος και η Καίτη ετοιμάζονται για τη νέα τους ζωή, όμως ακόμη και οι πιο μικρές αποφάσεις για τον γάμο φανερώνουν πόσο διαφορετικά βλέπουν την οικογένεια που θέλουν να χτίσουν. Ο Λεωνίδας και η Μάρθα έρχονται για λίγο ξανά κοντά, μέχρι που τα τραύματα του παρελθόντος θυμίζουν πόσο δύσκολο είναι να ξαναχτιστεί η εμπιστοσύνη.

Η Φανή προσπαθεί να διαχειριστεί τις συνέπειες μιας οδυνηρής ιστορίας, ενώ η Ρένα βρίσκεται αντιμέτωπη με τις ενοχές της για το φιλί που αντάλλαξε με τον Λευτέρη. Η Στέλλα και ο Άρης αναγκάζονται να κοιτάξουν κατάματα το ενδεχόμενο του αποχωρισμού, κάνοντας κάθε στιγμή που περνάνε μαζί πιο πολύτιμη από ποτέ.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 22:30

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 15



Η Στέλλα και ο Άρης ζουν τις τελευταίες στιγμές τους μαζί πριν από τον αποχωρισμό, καθώς ο Άρης είναι αναγκασμένος να εγκαταλείψει την αποστολή και να επιστρέψει στην Αθήνα. Παράλληλα, η Στέλλα έρχεται πιο κοντά με τη Ξένια μέσα από τα τραγούδια του Στράτου, ενώ η μητέρα της αρχίζει να βλέπει το ταλέντο της με διαφορετικό μάτι. Ο Δήμος και η Καίτη οργανώνουν τον γάμο τους, όμως οι πρώτες διαφωνίες για την κοινή τους ζωή δείχνουν ότι η νέα τους οικογένεια δεν θα χτιστεί χωρίς συγκρούσεις.

Στο μεταξύ, ο Αλέκος και ο Χρήστος οργανώνουν την επόμενη κίνησή τους στο λιμάνι, ετοιμάζοντας μια επικίνδυνη μεταφορά. Την ίδια στιγμή, ο Λευτέρης δυσκολεύεται όλο και περισσότερο να αποδεχτεί τη σχέση της Ρένας με τον Μιχάλη, ενώ ο Χρήστος αναγκάζεται να παραδεχτεί πόσο πολύ ενδιαφέρεται για τη Φανή. Κι όταν ο Γιάννης κάνει για άλλη μια φορά την εμφάνισή του στη ζωή της Στέλλας, αυτή τη φορά στην Πάτρα, το παρελθόν επιστρέφει και όλα όσα πίστευε η Στέλλα κινδυνεύουν να ανατραπούν. Η εύρεση ενός νέου στοιχείου απ’ τον Πασχάλη για τον θάνατο του Κωστή τον οδηγεί σε υποψίες που δεν μπορεί πλέον ν’ αγνοήσει.

Πρωταγωνιστούν: Φάνης Μουρατίδης, Τάσος Νούσιας, Κλέλια Ρένεση, Λεωνίδας Κακούρης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου, Θεοδώρα Σιάρκου, Αλέξανδρος Βάρθης, Γκάλ Ρομπίσα, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Φιλίππα Κουτούπα, Αντιγόνη Νεοφύτου, Χρήστος Πλαΐνης, Ζώγια Σεβαστιανού, Διονύσης Παπανδρέου, Γρηγορία Μεθενίτη, Περικλής Σιούντας, Κώστας Κορωναίος, Κατερίνα Σαβράνη, Γιώργος Σεϊταρίδης, Σπύρος Αγγελόπουλος και ο Αργύρης Πανταζάρας. Στον ρόλο της Φωτεινής: Νατάσα Ασίκη

Στον ρόλο του Λάζαρου: Αντώνης Αντωνίου