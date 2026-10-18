Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να κάνει νέα προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ κατά της ΚΕΔ/ΕΟΚ, με αφορμή τον ορισμό της Βάσως Τσαρούχα σε αναμέτρηση της ομάδας μπάσκετ.

Οι «πράσινοι» είναι έντονα δυσαρεστημένοι για τη συγκεκριμένη επιλογή, καθώς μεταξύ της πλευράς του Παναθηναϊκού και της Ελληνίδας διαιτητή βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική διαμάχη, γεγονός που θεωρούν ότι θα έπρεπε να έχει ληφθεί υπόψη από την ΚΕΔ/ΕΟΚ.

Μάλιστα, από την πλευρά του «τριφυλλιού» προκαλεί απορία το γεγονός ότι, παρά την ύπαρξη αρκετών διαθέσιμων διαιτητών, η ΚΕΔ/ΕΟΚ επιλέγει να ορίζει την Τσαρούχα.

Η πρόθεση για νέα προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ έρχεται να προσθέσει ένα ακόμη επεισόδιο στην αντιπαράθεση των δύο πλευρών.