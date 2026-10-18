Αν σκέφτεσαι να οργανώσεις ένα ταξίδι στην Ασία, η Σιγκαπούρη είναι από εκείνα τα μέρη που πρέπει να μπουν στην κορυφή της λίστας σου. Αυτό το μικροσκοπικό κράτος καταφέρνει να συνδυάζει πράγματα που δύσκολα βρίσκεις αλλού: έναν σούπερ φουτουριστικό τρόπο ζωής, τροπική βλάστηση που πνίγει κάθε γωνιά της πόλης και μια πολυπολιτισμική κουλτούρα που θα τη ζήσεις (και θα τη δοκιμάσεις) σε κάθε σου βήμα.

Η Σιγκαπούρη είναι η ιδανική «πύλη» για να γνωρίσεις την Ασία, ειδικά αν ταξιδεύεις πρώτη φορά στην αχανή αυτή ήπειρο. Παράλληλα, είναι μία από τις πιο ασφαλείς και καθαρές πόλεις στον κόσμο, ενώ διαθέτει ένα εξαιρετικά οργανωμένο συγκοινωνιακό δίκτυο, χάρη στο οποίο δεν υπάρχει περίπτωση να χαθείς.

Και να σκεφτεί κανείς πως η Σιγκαπούρη, η «Πόλη των λιονταριών» όπως σημαίνει το όνομά της, ξεκίνησε ως ένα άσημο ψαροχώρι για να εξελιχθεί σήμερα σε μία από τις πιο ανεπτυγμένες οικονομίες του πλανήτη. Με σχεδόν μηδενική ανεργία και εξαιρετική ποιότητα ζωής -αλλά και ιδιαίτερα ανεβασμένο κόστος διαβίωσης- αποτελεί μια χώρα πρότυπο, κάτι που θα διαπιστώσεις από την πρώτη κιόλας στιγμή που θα βρεθείς εκεί.

Τέσσερις λόγοι που η Σιγκαπούρη αξίζει να είναι το επόμενο ταξίδι σου

Για να είμαστε ειλικρινείς, υπάρχουν αμέτρητοι λόγοι για να ετοιμάσεις βαλίτσες για τη Σιγκαπούρη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι εδώ θα ζήσεις μια μοναδική εμπειρία, από εκείνες που κουβαλάς για πάντα μέσα σου. Ωστόσο, εμείς συγκεντρώσαμε τέσσερις βασικούς λόγους για να τη βάλεις στην κορυφή της ταξιδιωτικής σου λίστας.

#1. Ένα ταξίδι στο μέλλον στην «πράσινη» πόλη

Το ταξίδι στο… μέλλον ξεκινάει πριν καν βγεις από το αεροδρόμιο. Το Changi της Σιγκαπούρης δεν είναι απλώς ένας σταθμός, αλλά ένα φουτουριστικό αξιοθέατο από μόνο του, με τον συγκλονιστικό εσωτερικό καταρράκτη ύψους 40 μέτρων που περιβάλλεται από ένα τεράστιο, εσωτερικό τροπικό δάσος, να κλέβει τις εντυπώσεις.

Αλλά δεν είναι το μοναδικό «πράσινο» αξιοθέατο στην πόλη που θα σου προκαλέσει δέος. Αν έχεις δει φωτογραφίες από τη Σιγκαπούρη, σίγουρα θα έχεις προσέξει τα τεράστια, φουτουριστικά δέντρα που μοιάζουν βγαλμένα από την ταινία Avatar. Αυτά είναι τα περίφημα Supertrees στο Gardens by the Bay και από κοντά είναι ακόμα πιο εντυπωσιακά, σχεδόν απόκοσμα. Το σημαντικότερο, όμως, δεν είναι το ντιζάιν τους, αλλά το γεγονός ότι λειτουργούν ως κάθετοι κήποι που μαζεύουν το νερό της βροχής και παράγουν ηλιακή ενέργεια.

Αυτό είναι και το μεγαλύτερο στοίχημα που κέρδισε η Σιγκαπούρη: δεν άφησε το τσιμέντο να εξαφανίσει τη φύση. Το αντίθετο. Έχει ως στόχο να είναι μια «πόλη μέσα σε κήπο» και το διαπιστώνεις παντού. Ουρανοξύστες που στις προσόψεις τους φυτρώνουν ολόκληρα δάση, εμπορικά κέντρα με εσωτερικούς καταρράκτες και πάρκα που ενώνονται μεταξύ τους με αερογέφυρες.

Πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα, το εμβληματικό ξενοδοχείο Marina Bay Sands με το σχήμα πλοίου στην κορυφή του και η περίφημη infinity pool -η μεγαλύτερη στον κόσμο σε τέτοιο ύψος- που σε κάνουν να νιώθεις τουρίστας στο μέλλον. Το καλύτερο; Όταν πέφτει το βράδυ, όλη η περιοχή γύρω από τον κόλπο φωτίζεται με φαντασμαγορικά θεάματα ήχου και φωτός, που μπορείς να απολαύσεις εντελώς δωρεάν, καθισμένος στο γρασίδι.

#2. Ένας γαστρονομικός παράδεισος για κάθε πορτοφόλι

Οι Σιγκαπουριανοί δικαιωματικά υπερηφανεύονται για το φαγητό τους. Για εκείνους η κουζίνα δεν είναι απλώς μια καθημερινή ανάγκη, αλλά μια πραγματική «θρησκεία». Χάρη στην πολυπολιτισμικότητα της χώρας, σε ένα και μόνο οικοδομικό τετράγωνο μπορείς να συναντήσεις αυθεντικές κινεζικές, μαλαισιανές και ινδικές γεύσεις. Στη Σιγκαπούρη θα φας βασιλικά, είτε επιλέξεις το οικονομικό street food είτε τα εκλεπτυσμένα πιάτα ενός πολυτελούς εστιατορίου. Σε κάθε περίπτωση, η γαστρονομία εδώ κινείται σε κορυφαία επίπεδα.

Άλλωστε, το μεγάλο μυστικό της πόλης κρύβεται στα περίφημα Υπαίθρια Γαστρονομικά Κέντρα (Hawker Centres). Ξέχνα τα κλασικά fast food όπως τα έχεις στο μυαλό σου. Πρόκειται για τεράστιες, στεγασμένες αγορές με δεκάδες μικρούς πάγκους, όπου ο κάθε ιδιοκτήτης ειδικεύεται σε μόλις 1-2 συγκεκριμένες συνταγές, τις οποίες τελειοποιεί εδώ και δεκαετίες. Η κουλτούρα των hawkers είναι τόσο μοναδική, που έχει ενταχθεί επίσημα στα Μνημεία Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Αξίζει να δοκιμάσεις το εθνικό τους πιάτο, το Hainanese Chicken Rice (ζουμερό κοτόπουλο με ρύζι μαγειρεμένο σε αρωματικό ζωμό), το συγκλονιστικό Laksa (πικάντικη σούπα με noodles και γάλα καρύδας), καθώς και το Char Kway Teow (πεντανόστιμα flat noodles στο γουόκ με θαλασσινά και αλλαντικά).

#3. Ένα ζωντανό πολιτισμικό μωσαϊκό

Το πιο μαγικό με τη Σιγκαπούρη είναι ότι μέσα σε μία μόνο μέρα μπορείς να νιώσεις ότι άλλαξες τρεις διαφορετικές χώρες, απλώς παίρνοντας το μετρό. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια σύγχρονη δυτική μεγαλούπολη, η καρδιά της χτυπά παραδοσιακά και πολυπολιτισμικά. Εδώ συνυπάρχουν αρμονικά τρεις μεγάλες εθνότητες -Κινέζοι, Μαλαισιανοί και Ινδοί- σε γειτονιές που διατηρούν ανέπαφο τον δικό τους, ξεχωριστό χαρακτήρα.

Ξεκινάς από την Τσάιναταουν (Chinatown), όπου τα παραδοσιακά διώροφα σπιτάκια (shophouses) με τα κόκκινα φανάρια στέκονται ακριβώς κάτω από τους γυάλινους ουρανοξύστες. Εκεί θα βρεις τον εντυπωσιακό ναό Buddha Tooth Relic Temple, αλλά και ψαγμένα μπαράκια κρυμμένα στα γύρω στενά.

Μετά από λίγα λεπτά, βρίσκεσαι στη Μικρή Ινδία (Little India). Το σκηνικό αλλάζει τελείως: οι ρυθμοί του Bollywood αντηχούν στους δρόμους, οι πάγκοι ξεχειλίζουν από φρέσκα μπαχαρικά και πολύχρωμα λουλούδια, και ο ναός Sri Veeramakaliamman σε αφήνει με το στόμα ανοιχτό με τις εκατοντάδες ανάγλυφες θεότητες στην οροφή του.

Για το τέλος, αφήνεις το Καμπόνγκ Γκλαμ (Kampong Glam), τη μουσουλμανική και μαλαισιανή γειτονιά της πόλης. Highlight εδώ είναι το επιβλητικό Τζαμί του Σουλτάνου (Sultan Mosque) με τον χρυσό τρούλο, αλλά το πραγματικό talk of the town είναι η Haji Lane. Πρόκειται για ένα στενό σοκάκι γεμάτο με εντυπωσιακά γκράφιτι στους τοίχους, indie μπουτίκ, εναλλακτικές καφετέριες και μπαρ με ζωντανή μουσική. Είναι το μέρος όπου η παράδοση συναντά το απόλυτο hipster vibe της πόλης, αποδεικνύοντας ότι η Σιγκαπούρη δεν είναι ποτέ βαρετή.

#4. Για λίγο καλοκαίρι ακόμη μέσα στον χειμώνα

Λόγω της γεωγραφικής της θέσης κοντά στον Ισημερινό, η Σιγκαπούρη απολαμβάνει ένα μόνιμο καλοκαίρι, γεγονός που την καθιστά την απόλυτη ταξιδιωτική απόδραση αν θέλεις να «κλέψεις» λίγη ηλιοφάνεια στην καρδιά του χειμώνα. Βέβαια, την περίοδο Νοέμβριος – Ιανουάριος, λόγω μουσώνων, ξεσπούν συχνά ξαφνικές τροπικές καταιγίδες, με τον ήλιο όμως να βγαίνει σύντομα και πάλι.

Σημείο συνάντησης για τους λάτρεις της θάλασσας είναι το κοσμοπολίτικο νησί Σεντόσα (Sentosa), το οποίο συνδέεται με την υπόλοιπη πόλη μέσω γέφυρας, τελεφερίκ και εναέριου σιδηροδρόμου (monorail). Εκεί σε περιμένουν οργανωμένες, τροπικές παραλίες όπως η Σιλόσο (Siloso) και η Παλαβάν (Palawan), με χρυσή άμμο, παραθαλάσσια μπαρ με ανεβαστικές μουσικές, γήπεδα μπιτς βόλεϊ και θαλάσσια σπορ.

Στο νησί βρίσκονται, επίσης, τα φαντασμαγορικά Universal Studios, το εντυπωσιακό S.E.A. Aquarium (South East Asia Aquarium), πολυτελή θέρετρα, αλλά και zip lines πάνω από τα δέντρα. Η Σεντόσα είναι το μέρος όπου το πρωί απολαμβάνεις δραστηριότητες υψηλής τεχνολογίας, το μεσημέρι βουτάς σε τροπικά νερά και το βράδυ χαλαρώνεις με ένα κοκτέιλ δίπλα στο κύμα, έχοντας ξεχάσει τελείως τι σημαίνει «χειμώνας».

Οδηγός επιβίωσης στη Σιγκαπούρη: 3 χρηστικά tips

Για να αποφύγεις τις κακοτοπιές στο ταξίδι σου, έχε κατά νου τα εξής τρία βασικά σημεία:

Η ψηφιακή κάρτα εισόδου είναι υποχρεωτική (SG Arrival Card): Πλέον, όλοι οι ταξιδιώτες υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την Κάρτα Άφιξης Σιγκαπούρης (SG Arrival Card) μαζί με μια δήλωση υγείας, αυστηρά μέσα σε 3 ημέρες πριν από την προσγείωσή τους. Η διαδικασία είναι δωρεάν, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ICA, αλλά αν την αμελήσεις, θα ταλαιπωρηθείς σημαντικά στο αεροδρόμιο.

Πλέον, όλοι οι ταξιδιώτες υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την (SG Arrival Card) μαζί με μια δήλωση υγείας, αυστηρά μέσα σε 3 ημέρες πριν από την προσγείωσή τους. Η διαδικασία είναι δωρεάν, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ICA, αλλά αν την αμελήσεις, θα ταλαιπωρηθείς σημαντικά στο αεροδρόμιο. Επίλεξε το μετρό για τις μετακινήσεις σου: Είναι ένα από τα κορυφαία στον κόσμο: ταχύτατο, πεντακάθαρο, με κλιματισμό και απίστευτα οικονομικό. Δεν χρειάζεται να βγάλεις ειδική τουριστική κάρτα ή εισιτήριο. Μπορείς απλώς να περάσεις τις μπάρες ακουμπώντας την ανέπαφη τραπεζική σου κάρτα ή το ψηφιακό σου πορτοφόλι στο κινητό/ρολόι.

Είναι ένα από τα κορυφαία στον κόσμο: ταχύτατο, πεντακάθαρο, με κλιματισμό και απίστευτα οικονομικό. Δεν χρειάζεται να βγάλεις ειδική τουριστική κάρτα ή εισιτήριο. Μπορείς απλώς να περάσεις τις μπάρες ακουμπώντας την ανέπαφη τραπεζική σου κάρτα ή το ψηφιακό σου πορτοφόλι στο κινητό/ρολόι. Τι να προσέξεις στη μετακίνηση με ταξί: Κατέβασε πριν προσγειωθείς την εφαρμογή Grab (το αντίστοιχο Uber της Νοτιοανατολικής Ασίας) – είναι ασφαλές και ξέρεις την τιμή προκαταβολικά. Αν επιλέξεις κλασικό ταξί, έχε υπόψη σου ότι στο κέντρο της πόλης δεν μπορείς να τους κάνεις σήμα στον δρόμο, αλλά θα πρέπει να περιμένεις αποκλειστικά στις ειδικές πιάτσες (Taxi Stands).

«Η πόλη των προστίμων» – Τι πρέπει να προσέξεις οπωσδήποτε

Η Σιγκαπούρη είναι διάσημη σε όλο τον κόσμο και ως η «Πόλη των προστίμων». Όχι άδικα, αφού εδώ οι κανόνες τηρούνται με «θρησκευτική» ευλάβεια, οι έλεγχοι είναι εντατικοί και τα πρόστιμα πέφτουν βροχή για παραβάσεις που σε άλλες χώρες θεωρούνται αμελητέες. Για να απολαύσεις, λοιπόν, το ταξίδι σου χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις, έχε οπωσδήποτε στο νου σου τα εξής SOS:

Ξέχνα το άτμισμα (Vape ban): Εδώ τα πράγματα είναι εξαιρετικά αυστηρά. Η εισαγωγή, η κατοχή και η χρήση οποιασδήποτε συσκευής ηλεκτρονικού τσιγάρου είναι αυστηρώς παράνομη. Οι αρχές στο αεροδρόμιο Changi περνούν τις αποσκευές από εξονυχιστικό έλεγχο. Αν βρουν vape, η συσκευή κατάσχεται επιτόπου και το πρόστιμο μπορεί να αγγίξει τα 2.000 SGD (περίπου 1.400€).

Εδώ τα πράγματα είναι εξαιρετικά αυστηρά. Η εισαγωγή, η κατοχή και η χρήση οποιασδήποτε συσκευής ηλεκτρονικού τσιγάρου είναι αυστηρώς παράνομη. Οι αρχές στο αεροδρόμιο Changi περνούν τις αποσκευές από εξονυχιστικό έλεγχο. Αν βρουν vape, η συσκευή κατάσχεται επιτόπου και το πρόστιμο μπορεί να αγγίξει τα 2.000 SGD (περίπου 1.400€). Ο περίεργος κανόνας της τσίχλας: Παρόλο που το να μασάς τσίχλα δεν διώκεται ποινικά, η εισαγωγή και η πώλησή της στη χώρα απαγορεύεται διά νόμου. Ακόμα και αν έχεις ένα πακέτο στην τσάντα σου για προσωπική χρήση, τεχνικά παρανομείς. Καλύτερα, λοιπόν, να τις αφήσεις στο σπίτι.

Παρόλο που το να μασάς τσίχλα δεν διώκεται ποινικά, η εισαγωγή και η πώλησή της στη χώρα απαγορεύεται διά νόμου. Ακόμα και αν έχεις ένα πακέτο στην τσάντα σου για προσωπική χρήση, τεχνικά παρανομείς. Καλύτερα, λοιπόν, να τις αφήσεις στο σπίτι. Σκουπίδια και κάπνισμα στον δρόμο: Το να πετάξεις κάτω έστω κι ένα χαρτάκι ή μια γόπα επισύρει άμεσο πρόστιμο 300 SGD (περίπου 21ο ευρώ) για την πρώτη φορά. Όσο για το κάπνισμα (του κανονικού τσιγάρου), επιτρέπεται αυστηρά μόνο μέσα σε ειδικά κίτρινα τετράγωνα σχεδιασμένα στα πεζοδρόμια.

Το να πετάξεις κάτω έστω κι ένα χαρτάκι ή μια γόπα επισύρει άμεσο πρόστιμο 300 SGD (περίπου 21ο ευρώ) για την πρώτη φορά. Όσο για το κάπνισμα (του κανονικού τσιγάρου), επιτρέπεται αυστηρά μόνο μέσα σε ειδικά κίτρινα τετράγωνα σχεδιασμένα στα πεζοδρόμια. Μην ταΐζεις τα ζώα, ούτε καν τα περιστέρια: Αν κάνεις βόλτα στα εθνικά πάρκα της πόλης και συναντήσεις από κοντά μαϊμούδες ή άγρια πουλιά, μην κάνεις το λάθος να τους προσφέρεις κάποια λιχουδιά. Στη Σιγκαπούρη το τάισμα της άγριας ζωής (ναι, σε αυτήν συμπεριλαμβάνονται και τα περιστέρια της πόλης) είναι παράνομο κι επισύρει τσουχτερά πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα 20.000 SGD (περίπου 14.000€)!

Αν κάνεις βόλτα στα εθνικά πάρκα της πόλης και συναντήσεις από κοντά μαϊμούδες ή άγρια πουλιά, μην κάνεις το λάθος να τους προσφέρεις κάποια λιχουδιά. Στη Σιγκαπούρη το τάισμα της άγριας ζωής (ναι, σε αυτήν συμπεριλαμβάνονται και τα περιστέρια της πόλης) είναι παράνομο κι επισύρει τσουχτερά πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα 20.000 SGD (περίπου 14.000€)! Πρόσεξε πώς θα περάσεις τον δρόμο: Στη Σιγκαπούρη δεν διασχίζεις τον δρόμο από όπου να ‘ναι. Αυτή την κακή συνήθεια, την ξεχνάς. Γιατί αν περάσεις απέναντι σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από επίσημη διάβαση, υπόγεια διάβαση ή φανάρι πεζών χωρίς να τα χρησιμοποιήσεις, η Τροχαία θα σου κόψει επιτόπου πρόστιμο.

Στη Σιγκαπούρη δεν διασχίζεις τον δρόμο από όπου να ‘ναι. Αυτή την κακή συνήθεια, την ξεχνάς. Γιατί αν περάσεις απέναντι σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από επίσημη διάβαση, υπόγεια διάβαση ή φανάρι πεζών χωρίς να τα χρησιμοποιήσεις, η Τροχαία θα σου κόψει επιτόπου πρόστιμο. Το φτύσιμο στον δρόμο: Αυτή τη συνήθεια οι Σιγκαπουριανοί τη θεωρούν επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία. Το να φτύσει κάποιος δημόσια στο πεζοδρόμιο ή στον δρόμο αποτελεί σοβαρό αδίκημα κι επισύρει πρόστιμο που αγγίζει έως και τα 1.000 SGD (περίπου 700€).

Αυτή τη συνήθεια οι Σιγκαπουριανοί τη θεωρούν επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία. Το να φτύσει κάποιος δημόσια στο πεζοδρόμιο ή στον δρόμο αποτελεί σοβαρό αδίκημα κι επισύρει πρόστιμο που αγγίζει έως και τα 1.000 SGD (περίπου 700€). Ο παράξενος νόμος για το καζανάκι: Αν χρησιμοποιήσεις δημόσια τουαλέτα και ξεχάσεις να πατήσεις το καζανάκι, τεχνικά παρανομείς. Οι υγειονομικοί υπάλληλοι πραγματοποιούν δειγματοληπτικούς ελέγχους και αν ανακαλύψουν ότι είσαι παραβάτης, σου κόβουν πρόστιμο.

Αν χρησιμοποιήσεις δημόσια τουαλέτα και ξεχάσεις να πατήσεις το καζανάκι, τεχνικά παρανομείς. Οι υγειονομικοί υπάλληλοι πραγματοποιούν δειγματοληπτικούς ελέγχους και αν ανακαλύψουν ότι είσαι παραβάτης, σου κόβουν πρόστιμο. Μην αγγίζεις το κεφάλι κανενός: Εδώ δεν υπάρχει χρηματικό πρόστιμο, αλλά πρόκειται για έναν πολύ σημαντικό κοινωνικό κανόνα. Λόγω της βουδιστικής και ινδουιστικής παράδοσης, το κεφάλι θεωρείται το πιο ιερό και πνευματικό μέρος του σώματος. Ακόμα κι αν δεις ένα γλυκό παιδάκι στον δρόμο ή σε έναν ναό, μην απλώσεις το χέρι σου να το χαϊδέψεις στο κεφάλι, καθώς θεωρείται μεγάλη προσβολή και ασέβεια.

Ήξερες ότι…

Μπορείς να πετάς απευθείας στη Σιγκαπούρη από το αεροδρόμιο της Αθήνας με Scoot Airlines. Η πτήση διαρκεί 11 ώρες και 10 λεπτά.

Περιμένεις την πτήση σου; Κάνε την αναμονή σου ευχάριστη

Για να περάσει η ώρα χωρίς να το καταλάβεις όσο βρίσκεσαι στο αεροδρόμιο, μπορείς να απολαύσεις τον καφέ σου ή το φαγητό σου και να κάνεις μία βόλτα στα καταστήματα. Οι επιλογές είναι πολλές!

Αν θέλεις το ταξίδι σου στη Σιγκαπούρη να είναι και στυλάτο, τότε κάνε μία στάση στο κατάστημα Polo Ralph Lauren που είναι συνώνυμο του casual ντυσίματος για άνδρες και γυναίκες και συνδυάζει τη διαχρονικότητα με μια μοντέρνα ματιά, δημιουργώντας μια ξεχωριστή ταυτότητα. Όπως ακριβώς και η Σιγκαπούρη.

που είναι συνώνυμο του casual ντυσίματος για άνδρες και γυναίκες και συνδυάζει τη διαχρονικότητα με μια μοντέρνα ματιά, δημιουργώντας μια ξεχωριστή ταυτότητα. Όπως ακριβώς και η Σιγκαπούρη. Αν, πάλι, θέλεις να δώσεις μια νότα κομψότητας στο ταξιδιωτικό σου look, στο κατάστημα Montblanc θα ανακαλύψεις μια ξεχωριστή συλλογή από είδη γραφής, δερμάτινα προϊόντα, αξεσουάρ, κοσμήματα και ρολόγια.

θα ανακαλύψεις μια ξεχωριστή συλλογή από είδη γραφής, δερμάτινα προϊόντα, αξεσουάρ, κοσμήματα και ρολόγια. Εάν θέλεις οι εμφανίσεις σου να εναρμονιστούν με την κοσμοπολίτικη πλευρά της Σιγκαπούρης, τότε κάνε μια στάση στο Weekend Max Mara , που ξεκίνησε ως μια casual συλλογή για το Σαββατοκύριακο και εξελίχθηκε σε ένα αυτόνομο brand, συνδυάζοντας ιδανικά το άνετο με το επίσημο ντύσιμο.

, που ξεκίνησε ως μια casual συλλογή για το Σαββατοκύριακο και εξελίχθηκε σε ένα αυτόνομο brand, συνδυάζοντας ιδανικά το άνετο με το επίσημο ντύσιμο. Πριν την πτήση, κάνε μια στάση στο La Pasteria-Flocafe για να απολαύσεις αυθεντικά ιταλικά πιάτα σε συνδυασμό με επιλογές καφέ, σε ένα ζεστό και κομψό περιβάλλον.

για να απολαύσεις αυθεντικά ιταλικά πιάτα σε συνδυασμό με επιλογές καφέ, σε ένα ζεστό και κομψό περιβάλλον. Στην Onexchange θα βρεις τις καλύτερες υπηρεσίες συναλλάγματος, όπου μπορείς να κάνεις αγοραπωλησίες σε περισσότερα από 60 διαφορετικά νομίσματα, 365 ημέρες τον χρόνο.

Ανακάλυψε περισσότερα καταστήματα, εστιατόρια και καφέ στο Airport Agora του αεροδρομίου της Αθήνας.