Η Μίνα Καραμήτρου ξέσπασε κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Ρεπορτάζ στις 10» με αφορμή αναφορά για κακές συνήθειες του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η δημοσιογράφος θέλησε να ξεκαθαρίσει τη θέση της σχετικά με όσα ακούγονται το τελευταίο διάστημα για τον τραγουδιστή, τονίζοντας με κατηγορηματικό τρόπο ότι καμία προσωπική του συνήθεια δεν συνδέεται με τον θάνατό του.

«Ήταν ένας άνθρωπος που είχε κάποιες ιδιομορφίες, αλλά δε νομίζω ότι είναι άνθρωπος ο οποίος ποτέ πείραξε κάποιον άλλον. Είχε και μερικές βέβαια κακές συνήθειες τις οποίες τις ξέρουμε», είπε ο Μίλτος Καρατζάς στην εκπομπή του ΣΚΑΪ.

Τότε, η Μίνα Καραμήτρου πήρε αμέσως τον λόγο και απάντησε σε έντονο ύφος: «Εγώ ξέρετε πόσες κακές συνήθειες έχω, κύριε Καρατζά; Άμα καθίσω να σας απαριθμήσω θα μας πιάσει το βράδυ. Όχι, για να μη, το λέω αυτό γιατί έχω ακούσει διάφορα τον τελευταίο καιρό. Έτσι και αρχίσουμε να απαριθμούμε ο καθένας τις κακές του συνήθειες, θα μας πιάσει η νύχτα.

Αυτό θέλω να το πω. Ο καθένας αν αρχίσει να απαριθμά τις δικές του κακές του συνήθειες και εν πάση περιπτώσει, επειδή το κρατάω, το κρατάω, αλλά θα το πω τώρα.

Κανενός οι κακές συνήθειες δεν έχουν να κάνουν με αυτό που συμβαίνει και εν πάση περιπτώσει, θα το πω τώρα, με αυτό που συνέβη και με το τέλος αυτού του ανθρώπου καμία συνήθειά του δεν είχε να κάνει. Τελεία-παύλα-παράγραφος. Και δεν το ξανασυζητάμε σε αυτή την εκπομπή, για να συνεννοηθούμε».

Δείτε το ξέσπασμα της μετά το 07:30: