Απαντήσεις για τα όσα συνέβησαν στο ιατρείο της Καρνεάδου ζητούν οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ενώ στο «μικροσκόπιο» έχουν μπει οι συνθήκες που οδήγησαν στην κατάρρευσή του.

Στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας είναι το πώς έφτασε η προποφόλη στα χέρια της 56χρονης γιατρού. Από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αστυνομίας προκύπτει πως η κατηγορούμενη γιατρός είχε ζητήσει την ουσία αυτή από μια αναισθησιολόγο, προκειμένου να πραγματοποιεί παρατύπως διαδικασίες μέθης στο ιατρείο της, χωρίς την απαραίτητη παρουσία ειδικού.

Όπως ανέφερε στο MEGA ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», η έρευνα βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, καθώς αναμένονται τα επίσημα αποτελέσματα από το Εργαστήριο Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το τελικό ιατροδικαστικό πόρισμα, το οποίο θα συνεκτιμήσει τις ιστολογικές εξετάσεις σχετικά με μια προϋπάρχουσα φθορά στην καρδιά του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Κοκτέιλ» οκτώ ουσιών έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που έγιναν γνωστά στο αίμα του τραγουδιστή εντοπίστηκε ένα κοκτέιλ οκτώ ουσιών, μεταξύ αυτών μιδαζολάμη, προποφόλη και φλουμαζενίλη.

«Για να έχει δοθεί φλουμαζενίλη, σημαίνει ότι έπρεπε να αναστρέψω ουσιαστικά τη μιδαζολάμη. Αυτό έγινε 42 λεπτά από την έναρξη της θεραπείας. Άρα δεν είχε ολοκληρωθεί η θεραπεία ώστε να πούμε ότι εγώ δίνω το αντίδοτο γιατί τελείωσα, είναι κατασταλμένος, θέλω να τον επαναφέρω κανονικά. Οπότε σημαίνει ότι έγινε απότομη διακοπή», εξήγησε ο αναισθησιολόγος Δημήτρης Μανίκης στο Mega.

«Απότομη διακοπή σημαίνει ότι είχα κάποια επιπλοκή. Η επιπλοκή της μιδαζολάμης και της προποφόλης που βρέθηκε, ή και των δύο, η κύρια επιπλοκή είναι η καταστολή του αναπνευστικού» επεσήμανε.

Οι εν λόγω ουσίες, οι οποίες σύμφωνα με τους ειδικούς προκαλούν καταστολή και αναισθησία, θεωρείται πως έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στον θάνατό του, ωστόσο εκκρεμεί περαιτέρω ιατροδικαστική έρευνα για να αποσαφηνιστεί η ακριβής αιτία και οι μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις.

«Μπορεί να προκαλέσει αντίδραση, γιατί κάνει συνέργεια με τα κατασταλτικά φάρμακα. Αυτά που ήδη υπήρχαν και ευρέθησαν κάνουν συνέργεια. Συνέργεια σημαίνει ότι δεν αθροίζεται απλώς η δράση τους, αλλά πολλαπλασιάζεται και πολλαπλασιάζεται και η επιπλοκή της καταστολής του αναπνευστικού. Όταν εμείς παίρνουμε ιστορικό, ξέρουμε τι λαμβάνει κανείς. Ξέρουμε τις ουσίες τις άλλες τις οποίες οτιδήποτε λαμβάνει. Οπότε κάνουμε και τον συνδυασμό των φαρμάκων που θα δώσουμε. Αλλάζουμε τις αναλογίες, αλλάζουμε τις τη δοσολογία», συμπλήρωσε ο αναισθησιολόγος.