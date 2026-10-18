Με πέντε αναμετρήσεις ολοκληρώνεται σήμερα η 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. O αγώνας που ξεχωρίζει από το πρόγραμμα είναι αυτός του ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή στο γήπεδο της Τούμπας.

Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός θα δοκιμαστεί στο Αγρίνιο απέναντι στον Παναιτωλικό, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Αστέρα Aktor, η Καλαμάτα τον ΟΦΗ και η Κηφισιά τον Άρη.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΟΦΗ

16:00 NOVASPORTS PRIME

Η Καλαμάτα θα υποδεχθεί τον ΟΦΗ στο γήπεδο της Νεάπολης. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται στη δέκατη θέση με επτά βαθμούς, ενώ οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται στην έκτη θέση με δέκα βαθμούς. Οι δυο ομάδες έχουν αναμετρηθεί 16 φορές στο παρελθόν, με την Καλαμάτα να μετράει δυο νίκες και τον ΟΦΗ δέκα. Επίσης τέσσερα ματς έχουν λήξει ισόπαλα.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

17:00 MAGENTA SPORT 1

Ο Παναιτωλικός θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό στο Αγρίνιο με τους Πειραιώτες να έχουν πολύ καλή ψυχολογία μετά τις νίκες επί του Παναθηναϊκού και της Μαρσέιγ. Οι Αγρινιώτες που θέλουν να πάρουν αποτέλεσμα βρίσκονται στην όγδοη θέση με εννέα βαθμούς. Οι δυο αντίπαλοι έχουν αναμετρηθεί 36 φορές στο παρελθόν, με τους Πειραιώτες να έχουν 31 νίκες και τους Αγρινιώτες μόλις μια. Επίσης τέσσερα ματς των δυο ομάδων έχουν λήξει ισόπαλα.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR

17:30 ΣΚΑΙ

Ο Παναθηναϊκός μετά από την ήττα από τον Ολυμπιακό, θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα απέναντι στον Αστέρα Aktor. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται στην πρώτη θέση με 15 βαθμούς, ενώ οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται στην ενδέκατη θέση με πέντε βαθμούς. Οι δυο αντίπαλοι έχουν αναμετρηθεί 46 φορές στο παρελθόν, με το «τριφύλλι» να μετράει 22 νίκες και τους Αρκάδες να έχουν οκτώ νίκες. Επίσης, 16 αναμετρήσεις έχουν λήξει ισόπαλες.

ΚΗΦΙΣΙΑ-ΑΡΗΣ

20:00 MAGENTA SPORT

Στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας η Κηφισιά θα υποδεχτεί τον Άρη. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται στην ένατη θέση με οκτώ βαθμούς, ενώ οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται στην πέμπτη θέση με δέκα βαθμούς. Οι δυο ομάδες έχουν αναμετρηθεί τέσσερις φορές στο παρελθόν, με τον Άρη να έχει δυο νίκες και δυο ματς να έχουν λήξει ισόπαλα.

ΠΑΟΚ-ΗΡΑΚΛΗΣ

21:00 NOVASPORTS PRIME

Το ματς της αγωνιστικής είναι στην Τούμπα μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Ηρακλή. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας με δώδεκα βαθμούς, ενώ οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται στην έβδομη θέση με εννέα βαθμούς. Οι δυο ομάδες έχουν αναμετρηθεί 108 φορές στο παρελθόν, με τον «δικέφαλο του βορρά» να μετράει 41 νίκες και τον «γηραιό» να έχει 24 νίκες. Επίσης, 43 ματς έχουν λήξει ισόπαλα.