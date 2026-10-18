Με νέα διπλή πρωτιά και ακόμη μεγαλύτερη απόδοση τηλεθέασης επέστρεψε, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, το «The Voice of Greece powered by Telekom», στον ΣΚΑΪ και το κοινό έδωσε ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης για την ψυχαγωγία του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, το μουσικό πρόγραμμα κατέκτησε την πρώτη θέση στο σύνολο κοινού, στη ζώνη μετάδοσής του, με 29,4% και την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό 18-54 με 21,4%. 1.046.000 τηλεθεατές έγιναν μέλη της μεγάλης παρέας μας στο μέσο λεπτό.

Οι Blind Auditions του «The Voice of Greece powered by Telekom»συνεχίζονται απόψε, Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ και η σκηνή γεμίζει με νέες φωνές, ξεχωριστές ερμηνείες και διαγωνιζόμενους που διεκδικούν την ευκαιρία να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα!

Οι τέσσερις coaches, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, η Έλενα Παπαρίζου και η Πάολα,αναζητούν τις φωνές που θα τους ενθουσιάσουν και θα συμπληρώσουν τις ομάδες τους. Ποιοι θα καταφέρουν να τους κάνουν να πατήσουν το button του «ΣΕ ΘΕΛΩ» και να γυρίσουν τις καρέκλες τους;

Ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους που θα δούμε απόψε, στο νέο επεισόδιο του μουσικού διαγωνισμού, είναι μια ερωτική μετανάστρια από την Ανατολική Ευρώπη. Εκείνη, γίνεται το «μήλον της έριδος» για δύο coaches, που τη διεκδικούν με δυναμικό τρόπο.

Ένας διαγωνιζόμενος στέκεται ξανά απέναντι στο όνειρό του, έχοντας περάσει μια τραυματική εμπειρία: για ένα διάστημα είχε χάσει τη φωνή του. Ερμηνεύοντας ένα τραγούδι του Βασίλη Καρρά, συγκινεί με την παρουσία του και η διεκδίκηση ξεκινά…

Κι ενώ πάνω στη σκηνή οι διαγωνιζόμενοι δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους, στο Family Magenta Room βρίσκεται ο Γιώργος Λιανός ο οποίος τους ενθαρρύνει και παρακολουθεί, μαζί με όσους τους συνοδεύουν, τις προσπάθειες τους.

Εδώ, η φωνή αλλάζει τα πάντα!

Δείτε το trailer (18/10/26):