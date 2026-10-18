Ένα πραγματικό πλωτό παλάτι φαίνεται πως έχει στη διάθεσή του ο Κιμ Γιονγκ Ουν. Πρόκειται για ένα πολυτελές σκάφος μήκους 80 μέτρων, το οποίο διαθέτει τεράστια πισίνα 50 μέτρων, νεροτσουλήθρες και άλλες ανέσεις που προορίζονται για την ελίτ της Βόρειας Κορέας.

Το BBC εξασφάλισε δορυφορικές εικόνες από την εταιρεία Vantor και ανέφερε σε σχετικό δημοσίευμα ότι το εντυπωσιακό σκάφος εντοπίστηκε επανειλημμένα, από τον Ιούλιο έως και τα μέσα Οκτωβρίου του 2026, στα ανοιχτά της Γουονσάν, στην ανατολική ακτή της χώρας.

Στην περιοχή βρίσκεται μία από τις μεγάλες εξοχικές κατοικίες που χρησιμοποιούν ο Βορειοκορεάτης ηγέτης και η οικογένειά του, ενώ εδώ και δεκαετίες αποτελεί αγαπημένο προορισμό αναψυχής της πολιτικής ελίτ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως σε ποιον ανήκει το σκάφος ούτε ποιοι επέβαιναν σε αυτό κατά τις μετακινήσεις του. Ωστόσο, ειδικοί και πρώην αξιωματούχοι του καθεστώτος θεωρούν εξαιρετικά απίθανο τέτοιου είδους πολυτελή σκάφη να χρησιμοποιούνται από πρόσωπα που δεν συνδέονται με την ηγεσία της Βόρειας Κορέας.

Το BBC επισημαίνει ότι στην περιοχή έχουν εντοπιστεί ακόμη τρία μεγάλα σκάφη, μήκους περίπου 50, 55 και 60 μέτρων, τα οποία εμφανίζονται επανειλημμένα σε δορυφορικές εικόνες κοντά στην παραθαλάσσια κατοικία του Κιμ.

Το μεγαλύτερο από τα τρία παρέμεινε για μήνες σε εγκαταστάσεις συντήρησης, προτού μετακινηθεί στις αρχές Ιουλίου προς τη χερσόνησο Κάλμα, κοντά στη Γουονσάν. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες δορυφορικές εικόνες του Οκτωβρίου, το σκάφος εξακολουθούσε να βρίσκεται στην ίδια περιοχή.

Τα υπόλοιπα σκάφη εντοπίστηκαν επίσης σε διάφορα σημεία γύρω από την παραθαλάσσια κατοικία, ενώ ένα από αυτά εμφανιζόταν στην περιοχή μέχρι και την περασμένη εβδομάδα.

Ο ειδικός στην ανάλυση δορυφορικών εικόνων Τζονγκ Σονγκ Χακ εξήγησε ότι μικρότερα σκάφη φαίνεται να χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ανθρώπων, καυσίμων και εφοδίων προς τα μεγαλύτερα πλοία.

Яхты Ким Чен Ына попали на спутниковые снимки. Как выглядит роскошь для правящей верхушки Северной Кореи https://t.co/L5qtsMGn1e — bbcrussian (@bbcrussian) October 18, 2026

Παράλληλα, τα μικρά νησιά Τάε και Σιν προσφέρουν απομονωμένες τοποθεσίες, όπου μπορούν να πραγματοποιούνται δραστηριότητες αναψυχής μακριά από αδιάκριτα βλέμματα.

Οι μετακινήσεις των σκαφών συμπίπτουν, σε ορισμένες περιπτώσεις, με χρονικά διαστήματα κατά τα οποία ο Κιμ Γιονγκ Ουν απουσίαζε από τη δημόσια ζωή. Ωστόσο, αυτό δεν αποδεικνύει ότι ο Βορειοκορεάτης ηγέτης επέβαινε στα συγκεκριμένα πλοία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μαρτυρία του Ρι Τζονγκ Χο, πρώην αξιωματούχου του Γραφείου 39 του Εργατικού Κόμματος, της υπηρεσίας που, σύμφωνα με διεθνείς εκτιμήσεις, είναι υπεύθυνη για τη συγκέντρωση και τη διαχείριση συναλλάγματος για τις ανάγκες της βορειοκορεατικής ηγεσίας.

Μιλώντας στο BBC, ο πρώην αξιωματούχος περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνταν τα πολυτελή σκάφη. «Τον χειμώνα τα κρατούσαν στο ναυπηγείο. Όταν ερχόταν το καλοκαίρι, τα έβγαζαν και τα μετέφεραν στη βίλα του Κιμ Γιονγκ Ουν ή προς την Κάλμα, για κολύμπι και αναψυχή», ανέφερε.

Η παρουσία πολυτελών σκαφών στην περιοχή δεν αποτελεί νέο φαινόμενο. Η ανάλυση παλαιότερων δορυφορικών εικόνων δείχνει ότι ένα μεγάλο πλοίο με παρόμοια χαρακτηριστικά βρισκόταν στη Γουονσάν ήδη από το 2002, όταν στην εξουσία βρισκόταν ο πατέρας του σημερινού ηγέτη, Κιμ Γιονγκ Ιλ. Το στοιχείο αυτό υποδηλώνει ότι η χρήση πολυτελών σκαφών για δραστηριότητες αναψυχής αποτελεί διαχρονική συνήθεια της δυναστείας Κιμ, παρά τη φτώχεια και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Βόρειας Κορέας.