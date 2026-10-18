Σκαρφαλωμένη στις πλαγιές της κοιλάδας του Δρίνου, στη νότια Αλβανία, η Gjirokaster είναι από εκείνες τις πόλεις που εντυπωσιάζουν από την πρώτη στιγμή.

Η χαρακτηριστική πέτρινη αρχιτεκτονική της, τα στενά καλντερίμια και τα παραδοσιακά σπίτια δημιουργούν την αίσθηση ότι ο χρόνος εδώ κινείται με διαφορετικούς ρυθμούς.

Η ιστορική πόλη, που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, είναι γνωστή για τα πέτρινα αρχοντικά με τις χαρακτηριστικές γκρι στέγες. Πολλά από αυτά χτίστηκαν κατά την οθωμανική περίοδο και διατηρούν μέχρι σήμερα την ιδιαίτερη μορφολογία τους, με εσωτερικές αυλές, ξύλινα στοιχεία και μεγάλους χώρους.

Στην κορυφή της πόλης δεσπόζει το Κάστρο του Gjirokaster, ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατά της. Η οχυρωμένη κατασκευή προσφέρει εντυπωσιακή θέα προς την κοιλάδα και τα βουνά που περιβάλλουν την περιοχή. Στο εσωτερικό του βρίσκονται μουσεία και εκθέματα που αφηγούνται κομμάτια της ιστορίας της πόλης.

Η Gjirokaster είναι, επίσης, ένας καλός σταθμός για να γνωρίσετε τη γαστρονομική παράδοση της νότιας Αλβανίας. Στα ταβερνάκια της παλιάς πόλης μπορείτε να δοκιμάσετε τοπικές σπεσιαλιτέ, όπως το qifqi, μικρές τηγανητές μπάλες από ρύζι και μυρωδικά, αλλά και πιάτα με κρέας, τυριά και προϊόντα της περιοχής.

Η γαστρονομία αποτελεί άλλωστε σημαντικό κομμάτι της εμπειρίας, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με μια στάση σε ένα από τα παραδοσιακά καφέ του Παζαριού. Εκεί, τα λιθόστρωτα δρομάκια, τα μικρά καταστήματα και τα παραδοσιακά καφέ δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που παραπέμπει σε άλλη εποχή.

Η πόλη έχει ιδιαίτερη γοητεία το φθινόπωρο, όταν τα χρώματα της φύσης γύρω από την κοιλάδα έρχονται σε αντίθεση με τις γκρίζες πέτρινες στέγες.

Λίγο έξω από την πόλη βρίσκεται και το Blue Eye (Syri i Kaltër), μία από τις πιο εντυπωσιακές φυσικές τοποθεσίες της νότιας Αλβανίας, με τα χαρακτηριστικά καταγάλανα νερά της. Σε συνδυασμό με το κοντινό Μπεράτι και τις παραθαλάσσιες περιοχές του νότου, η Gjirokastër μπορεί να αποτελέσει μέρος μιας ευρύτερης διαδρομής που αποκαλύπτει μια πιο αυθεντική και λιγότερο τουριστική πλευρά της χώρας.