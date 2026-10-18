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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 18 Οκτωβρίου στην Αττική Οδό, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο ύψος της λεωφόρου Δημοκρατίας, ενώ έχουν κλείσει και οι είσοδοι προς την Αττική Οδό από τη λεωφόρο Φυλής και τη λεωφόρο Δημοκρατίας, στην ίδια κατεύθυνση.

Οι οδηγοί που κινούνται προς το αεροδρόμιο μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως τελευταία διαθέσιμη έξοδο τη λεωφόρο Φυλής.

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ένας τραυματίας πρόκειται να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο, ούτε για την κατάσταση της υγείας του τραυματία. Παράλληλα, δεν υπάρχει ενημέρωση για το πότε αναμένεται να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα της Αττικής Οδού.