Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 18 Οκτωβρίου στην Αττική Οδό, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο ύψος της λεωφόρου Δημοκρατίας, ενώ έχουν κλείσει και οι είσοδοι προς την Αττική Οδό από τη λεωφόρο Φυλής και τη λεωφόρο Δημοκρατίας, στην ίδια κατεύθυνση.

Οι οδηγοί που κινούνται προς το αεροδρόμιο μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως τελευταία διαθέσιμη έξοδο τη λεωφόρο Φυλής.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα ύψος Μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.Τελευταία έξοδος Λ.Φυλής στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 18, 2026

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ένας τραυματίας πρόκειται να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο, ούτε για την κατάσταση της υγείας του τραυματία. Παράλληλα, δεν υπάρχει ενημέρωση για το πότε αναμένεται να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα της Αττικής Οδού.