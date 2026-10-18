Άγιο είχε νεαρός οδηγός στην Ιεράπετρα, όταν το αγροτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του, ξερίζωσε τρία μεγάλα ελαιόδεντρα και προσέκρουσε σε μαντρότοιχο. Ο ίδιος δεν τραυματίστηκε, παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 3:10 τα ξημερώματα του Σαββάτου, 17 Οκτωβρίου, στον δρόμο από την Ιεράπετρα προς τη Μακρυλιά της Κρήτης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα αδέσποτο σκυλί πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά στο αγροτικό αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα ο νεαρός οδηγός να επιχειρήσει ελιγμό για να το αποφύγει. Κατά την προσπάθειά του, ωστόσο, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο βγήκε από το οδόστρωμα και κατέληξε σε παρακείμενο ελαιώνα.

Η ανεξέλεγκτη πορεία του αγροτικού προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, καθώς το όχημα παρέσυρε και ξερίζωσε τρεις μεγάλες ελιές, πριν σταματήσει πάνω σε μαντρότοιχο, σύμφωνα με το neakriti.gr

Η δυνατή πρόσκρουση αναστάτωσε τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι ξύπνησαν από τον θόρυβο και έσπευσαν στο σημείο για να δουν τι είχε συμβεί.

Στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας για προληπτικές εξετάσεις ο οδηγός

Παρά τη σφοδρότητα του τροχαίου και τις σοβαρές υλικές ζημιές, ο νεαρός οδηγός κατάφερε να βγει σώος από το όχημα, χωρίς να εμφανίζει κάποιον τραυματισμό.

Για προληπτικούς λόγους, μετέβη στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.