Με νέο επεισόδιο επέστρεψε το «The Voice» στον ΣΚΑΪ, το βράδυ του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου 2026, με τον Γιώργο Λιανό στην παρουσίαση. Από τα πρώτα κιόλας λεπτά, ωστόσο, ο παρουσιαστής χάρισε στο τηλεοπτικό κοινό μια απολαυστική στιγμή, καθώς μπέρδεψε το μουσικό talent show με το «Survivor», θυμίζοντας την προηγούμενη τηλεοπτική του πορεία.

Αφού καλωσόρισε τους τέσσερις coaches στο πλατό, ο Γιώργος Λιανός επιχείρησε να δώσει με ενθουσιασμό το σύνθημα για την έναρξη του διαγωνιστικού μέρους. Ωστόσο, η περιγραφή του τον οδήγησε σε ένα απρόσμενο σαρδάμ.

«Οι τέσσερις coaches έχουν πάρει τη θέση τους, η μηχανή του Survivor έχει πάρει και πάλι φωτιά και είναι έτοιμη να τερματίσει. Να φτάσει μέχρι το τέρμα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Χρήστος Μάστορας δεν άφησε την ατάκα ασχολίαστη, σπεύδοντας να του θυμίσει σε ποιο τηλεοπτικό πρόγραμμα βρισκόταν.

«Γιώργο, είσαι στο Voice, να σου θυμίσω! Είπες η μηχανή του Survivor. Θες να τρέξουμε;» σχολίασε με χιούμορ ο τραγουδιστής.

Ο παρουσιαστής, από την πλευρά του, αντιμετώπισε με αυτοσαρκασμό το λάθος του και συνέχισε στο ίδιο κλίμα, δίνοντας μια ανατρεπτική συνέχεια στη στιγμή.

«Κυρίες και κύριοι, ο coach που αποχωρεί αυτή την εβδομάδα είναι… ο Χρήστος Μάστορας», ανακοίνωσε, προκαλώντας γέλια στους coaches και σε όλους όσοι βρίσκονταν στο πλατό.