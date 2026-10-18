Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής 18 Οκτωβρίου στην Πιερία, μετά την πτώση μονοκινητήριου αεροσκάφους στην περιοχή της Κονταριώτισσας. Οι δύο επιβαίνοντες εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, αλλά λίγο αργότερα ξεψύχησαν.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, το Κέντρο Επιχειρήσεων έλαβε ειδοποίηση για το περιστατικό περίπου στις 13:50. Το αεροσκάφος εντοπίστηκε μέσα σε ξερή κοίτη ποταμού, κοντά στον αεροδιάδρομο της Αερολέσχης Πιερίας.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα. Όταν έφτασαν στο σημείο της πτώσης, εντόπισαν τους δύο επιβαίνοντες έξω από το αεροσκάφος, χωρίς τις αισθήσεις τους.

Οι πυροσβέστες μετέφεραν τους δύο ανθρώπους σε ασφαλές σημείο, όπου τους παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή τους. Λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι είχαν καταλήξει και οι δύο.

Από την πτώση του μονοκινητήριου αεροσκάφους δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ η επιχείρηση της Πυροσβεστικής ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Κυριακής.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το αεροπορικό ατύχημα στην Κονταριώτισσα, ενώ δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας των δύο επιβαινόντων.