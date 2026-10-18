Η Αίγυπτος είναι έτοιμη να παράσχει στη Σαουδική Αραβία τη στήριξη που χρειάζεται για την υπεράσπιση της ασφάλειας και της σταθερότητάς της, ανακοίνωσε σήμερα η αιγυπτιακή προεδρία, καθώς οι Χούθι της Υεμένης εντείνουν τις επιθέσεις τους εναντίον του σουνιτικού βασιλείου.

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι ζήτησε τη σύγκληση επείγουσας συνεδρίασης του κοινοβουλίου, προκειμένου να δοθεί εξουσιοδότηση στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, που συγκαταλέγονται στις μεγαλύτερες και ισχυρότερες της περιοχής, να συνδράμουν στην υπεράσπιση της Σαουδικής Αραβίας, εφόσον το βασίλειο ζητήσει τη στήριξή τους.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι μαχητές του υεμενίτικου κινήματος έχουν εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ και εγκαταστάσεων του κρατικού πετρελαϊκού κολοσσού Saudi Aramco, εν μέσω αναζωπύρωσης των συγκρούσεων με τις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης —τις οποίες στηρίζει το Ριάντ— μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας.

«Η Αίγυπτος θα παράσχει στη Σαουδική Αραβία κάθε δυνατή και αναγκαία μορφή υποστήριξης για την υπεράσπιση της ασφάλειας και της σταθερότητάς της, καθώς και για την προστασία των πόρων της, της εδαφικής της ακεραιότητας και των ιερών τόπων του Ισλάμ», τόνισε σε ανακοίνωσή της η αιγυπτιακή προεδρία.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε κατόπιν συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου Άμυνας της Αιγύπτου, υπό την προεδρία του αλ Σίσι, στην οποία συμμετείχαν ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, ο πρωθυπουργός και ο αρχηγός του στρατού.

Το Κοινοβούλιο αναμένεται να συνεδριάσει αργότερα σήμερα για να ψηφίσει σχετικά με την έγκριση του αιτήματος.

Σε ομιλία του χθες, ο Αιγύπτιος πρόεδρος δήλωσε ότι το Κάιρο θα ενεργήσει σύμφωνα με τις οδηγίες του Σαουδάραβα βασιλιά Σαλμάν και του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, οι οποίοι συναντήθηκαν με τον Σίσι στις 15 Σεπτεμβρίου, μετά την αναζωπύρωση των συγκρούσεων στην Υεμένη.

Η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία είναι στενοί στρατηγικοί και οικονομικοί εταίροι. Η Σαουδική Αραβία και άλλα πλούσια σε πετρέλαιο κράτη του Κόλπου παρείχαν στην Αίγυπτο βοήθεια δισεκατομμυρίων δολαρίων, καταθέσεις στην κεντρική τράπεζα και επενδύσεις, μετά την ανατροπή του ισλαμιστή προέδρου Μοχάμεντ Μόρσι από τον στρατό το 2013.

Στο παρελθόν, η Αίγυπτος είχε ενταχθεί στον υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμό που επενέβη στην Υεμένη το 2015 για να στηρίξει την κυβέρνηση έναντι των Χούθι, ωστόσο ο ρόλος της στις πολεμικές επιχειρήσεις ήταν περιορισμένος.