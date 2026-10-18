Εκτεταμένες λεηλασίες και σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν σε πόλεις της Γαλλίας κατά τη διάρκεια των μαζικών διαδηλώσεων του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου για την ακρίβεια και τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Στο Παρίσι, κουκουλοφόροι έσπασαν βιτρίνες και εισέβαλαν σε καταστήματα πολυτελών οίκων μόδας, μεταξύ των οποίων οι Louis Vuitton, Celine και Dior, αρπάζοντας προϊόντα μεγάλης αξίας.

PARIS. Furor de consumo en las galerias Lafayette https://t.co/pofpHVMM7b — GILLESPI 🎺 (@gillespiok) October 18, 2026

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν ομάδες ατόμων να χρησιμοποιούν βαριοπούλες και άλλα αντικείμενα για να καταστρέψουν τις βιτρίνες, να εισβάλλουν στα καταστήματα και να απομακρύνονται με τσάντες, ρούχα και άλλα εμπορεύματα.

Galeries Lafayette in Paris is being looted tonight. It’s the French equivalent of Harrods in London or Bergdorf Goodman in NYC https://t.co/F5jZU4bswZ — Visegrád 24 (@visegrad24) October 17, 2026

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι εικόνες από τις Galeries Lafayette, το εμβληματικό πολυκατάστημα του Παρισιού, καθώς και από εμπορικά καταστήματα σε κεντρικά σημεία της γαλλικής πρωτεύουσας. Λεηλασίες καταγράφηκαν και κοντά στην πλατεία Βαντόμ, σε μία από τις πλέον γνωστές εμπορικές περιοχές της πόλης.

Λεηλασίες και καταστροφές στο κέντρο του Παρισιού

Τα επεισόδια επεκτάθηκαν σε δρόμους γύρω από την πλατεία Δημοκρατίας (République), όπου ομάδα ατόμων έσπασε τη βιτρίνα καταστήματος καλλυντικών και πέταξε προϊόντα προς το συγκεντρωμένο πλήθος. Σε άλλο περιστατικό, δράστες εισέβαλαν σε κατάστημα τηλεπικοινωνιών και εκτόξευαν κινητά τηλέφωνα προς τον κόσμο που βρισκόταν έξω.

Ach so, bei Louis Vuitton haben die Plünderer in Frankreich nach Büchern gesucht. Und weil es dort nichts zur Erweiterung des Horizonts gab, nahm man eben diese kapitalistischen Luxusartikel mit, um eine Weiterbildung zu bezahlen. Das erklärt alles! https://t.co/xk56zKcI1i — Gedankenbude (@Gedankenbude) October 18, 2026

Στην ίδια περιοχή καταγράφηκαν φθορές στο μνημείο της πλατείας, το οποίο καλύφθηκε με συνθήματα, ενώ άτομα ξήλωσαν πλάκες από το πλακόστρωτο. Παράλληλα, φωτιά εκδηλώθηκε στο μπαρ «La Barrique», με τις εικόνες από το σημείο να αποτυπώνουν την έκταση της αναταραχής.

Σε κοντινό σούπερ μάρκετ, νεαροί φέρονται να αφαίρεσαν μπουκάλια αλκοόλ και αναψυκτικά, τα οποία στη συνέχεια πέταξαν προς αστυνομικούς.

Οι επιθέσεις δεν περιορίστηκαν στα καταστήματα πολυτελείας. Στο κέντρο του Παρισιού, οι ζημιές σε εμπορικές επιχειρήσεις και οι σπασμένες βιτρίνες δημιούργησαν εικόνες καταστροφής, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις κλήθηκαν να διαχειριστούν τα επεισόδια σε πολλά σημεία της πόλης.

Tentative de pillage de la boutique Louis Vuitton, place Vendôme. La situation est chaotique dans le quartier. #17octobre https://t.co/6BYbESxGPK — Samuel Clauzier (@Masleuu) October 17, 2026

Από την Hermès στη Μασσαλία μέχρι την Apple στη Λιλ

Σοβαρές ζημιές καταγράφηκαν και σε άλλες μεγάλες γαλλικές πόλεις. Στη Μασσαλία, ομάδες ατόμων έβαλαν στο στόχαστρο δεκάδες επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και κατάστημα της πολυτελούς μάρκας Hermès.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, επιθέσεις σημειώθηκαν επίσης σε κοσμηματοπωλεία, καταστήματα ένδυσης, καλλυντικών και ηλεκτρικών συσκευών, αλλά και σε αρτοποιεία. Η Πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει για την κατάσβεση φωτιάς σε κατάστημα υποδημάτων.

High-end stores are the first to be looted: During the widespread unrest in Paris, Louis Vuitton and Rolex stores were looted. https://t.co/aQSnfMZTw3 — Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) October 18, 2026

Ανάλογες εικόνες καταγράφηκαν στη Λιλ, όπου λεηλατήθηκε κατάστημα της Apple στο κέντρο της πόλης, σύμφωνα με τον δήμαρχο Αρνό Ντελάντ.

Στη Νίκαια, ομάδες ατόμων επιτέθηκαν σε καταστήματα αθλητικών ειδών και σε αντιπροσωπεία μοτοσικλετών, αφαιρώντας εμπορεύματα και προκαλώντας ζημιές.

Πάνω από 1.200 συλλήψεις και 150 τραυματίες αστυνομικοί

Οι κινητοποιήσεις του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν με βασικά αιτήματα την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την προστασία της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών.

Σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών, περίπου 550.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Παρότι πολλές πορείες πραγματοποιήθηκαν ειρηνικά, σε αρκετές περιοχές η κατάσταση κλιμακώθηκε, με συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών, εμπρησμούς και λεηλασίες.

La situation est totalement hors de contrôle à Paris dans le secteur République. Des dizaines de boutiques sont pillées depuis plus de deux heures sur le boulevard Magenta. #Paris #17octobre https://t.co/iV95XdDyby — Luc Auffret (@LucAuffret) October 17, 2026

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε ότι οι συλλήψεις ξεπέρασαν τις 1.200, ενώ περίπου 150 αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Η κοινωνική δυσαρέσκεια στη Γαλλία συνδέεται με την πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά από το κόστος ζωής και τις τιμές των καυσίμων, σε ένα περιβάλλον αυξημένης διεθνούς γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Την ίδια ώρα, οι κινητοποιήσεις μαθητών για τις συνθήκες στην εκπαίδευση και οι καταγγελίες για αστυνομική βία προσθέτουν νέες εστίες έντασης.

Με τις προεδρικές εκλογές του 2027 να πλησιάζουν, τα επεισόδια αναδεικνύουν το εύρος των κοινωνικών και πολιτικών πιέσεων που αντιμετωπίζει η Γαλλία. Οι εικόνες από τις κατεστραμμένες βιτρίνες, τα λεηλατημένα καταστήματα και τις συγκρούσεις με την αστυνομία κυριαρχούν στην επικαιρότητα, με τις αρχές να βρίσκονται αντιμέτωπες με το ζήτημα της αποκατάστασης της τάξης.