Ελεύθερος ο Πουλακίδας

Οι Ντάλας Μάβερικς αφήνουν ελεύθερο τον Τζον Πουλακίδα, τον οποίο παρακολουθεί ο Ολυμπιακός. Παίζουν όμως μόνοι τους οι ερυθρόλευκοι; Οι φήμες λένε πως ακόμη μία ελληνική ομάδα έχει σημειώσει στη λίστα της το όνομα του 23χρονου γκαρντ, οπότε δεν αποκλείεται να έχουμε… μονομαχία για την απόκτησή του. Οι ερυθρόλευκοι πάντως είναι το φαβορί, αν αποφασίσουν να κάνουν κίνηση, καθώς έχουν ασχοληθεί πρώτοι με την περίπτωση του Πουλακίδα, γεγονός που ξέρει φυσικά και το περιβάλλον του παίκτη. Όπως ξέρει, επίσης, ότι ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που τον χρειάζεται περισσότερο, η ομάδα που χρειάζεται ενίσχυση με Έλληνα παίκτη. Ο Πουλακίδας, βέβαια, δεν έχει ακόμη ελληνικό διαβατήριο, δεν θα είναι δύσκολο όμως να το αποκτήσει.

Δεν ψήνεται για Ντόρσεϊ

Ο Ντόρσεϊ ξέρει πολύ καλά πόσα λεφτά του προσφέρει ο ΠΑΟΚ, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν ρίχνει ματιές και αλλού. Και συγκεκριμένα προς τον Παναθηναϊκό. Δεν αφήνει αδιάφορο τον διεθνή γκαρντ του Ολυμπιακού αυτή η προοπτική, προς το παρόν όμως από την πλευρά των πράσινων δεν δείχνουν και τόσο ζεστοί. Στο παρελθόν, όταν ο Ντόρσεϊ ήταν στη Φενέρμπαχτσε, οι δύο πλευρές είχαν φτάσει πολύ κοντά σε συμφωνία, κάποιοι λένε πως υπήρχε και υπογεγραμμένο προσύμφωνο, αλλά τώρα τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Τώρα τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο σε ό,τι αφορά τις μεταγραφές, το ρόστερ γενικά, τον έχει ο Ομπράντοβιτς και ο Σέρβος μάλλον δεν τρελαίνεται για τον Ντόρσεϊ.

Παραμονεύουν για Ζίβκοβιτς

Ανοιχτό παραμένει το θέμα της ανανέωσης του Ζίβκοβιτς με τον ΠΑΟΚ και στην Αθήνα… παραμονεύουν. Οι τρεις μεγάλοι παρακολουθούν το θέμα, χωρίς πάντως να έχουν κάνει κάποια κίνηση, δεν έχουν μιλήσει με τον παίκτη, δεν έχουν καταθέσει κάποια πρόταση. Προς το παρόν, τουλάχιστον, γιατί αν φτάσει ο Δεκέμβρης και ο Σέρβος εξτρέμ δεν έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του, θα κάνουν… ντου. Αυτά τα ξέρουν και στον ΠΑΟΚ, αλλά δεν δείχνουν να βιάζονται ιδιαίτερα. Στη Θεσσαλονίκη λένε πως θα ασχοληθεί με το θέμα ο ίδιος ο Ιβάν Σαββίδης αν χρειαστεί, το θέμα όμως είναι πότε θα το κάνει. Γιατί αν ο παίκτης αντιληφθεί πως η ανανέωσή του δεν είναι προτεραιότητα, πως δεν κρίνεται απαραίτητη 100%, τότε θα συζητήσει με όλους τους ενδιαφερόμενους.

Κανένα ρίσκο με Μπέιλι

Αρκετά προσεκτικοί και υπομονετικοί θα είναι στον Ολυμπιακό με τον Λέον Μπέιλι. Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ έμεινε εκτός αποστολής και για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό για να αποφευχθεί κάποιος μυικός τραυματισμός καθώς πριν έρθει στην Αθήνα για να υπογράψει στους ερυθρόλευκους δεν είχε κάνει προετοιμασία με την Άστον Βίλα. Αν υπολογίσουμε και το γεγονός ότι την περσινή σεζόν στη Ρόμα, όπου είχε παραχωρηθεί ως δανεικός από τους Άγγλους, είχε αντιμετωπίσει αρκετά μυικά προβλήματα, τότε καταλαβαίνουμε γιατί στον Ολυμπιακό δεν θα ρισκάρουν τίποτα και θα τον υπολογίζουν κανονικά βρέξει-χιονίσει, σε κάθε αγώνα, όταν θα είναι 100% έτοιμος. Αυτή τη στιγμή δεν είναι, αλλά το καλό για τον Αλγκουαθίλ είναι πως το ρόστερ έχει βάθος, οπότε έχει την ευχέρεια να τον αφήνει εκτός.

Πολλά λεφτά για Ρέλβας

Ο Φιλίπε Ρέλβας είναι ο παίκτης που μπορεί να φέρει μεγάλες προτάσεις στην ΑΕΚ το καλοκαίρι. Ο 27χρονος Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός εντυπωσίασε την περσινή σεζόν, συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό και στη φετινή και ήδη στη Νέα Φιλαδέλφεια δέχθηκαν, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού κάποιες κρούσεις, χωρίς όμως να δεχθούν να κάνουν οποιαδήποτε συζήτηση. Τόσο επειδή υπήρχε η προοπτική της συμμετοχής στο Champions League, όσο και επειδή στην Ένωση ξέρουν ότι η χρηματιστηριακή αξία του παίκτη μπορεί να ανέβει πάρα πολύ τη φετινή σεζόν. Ο Ρέλβας είναι μία από τις πιο επιτυχημένες μεταγραφές που έχουν κάνει οι κιτρινόμαυροι τα τελευταία χρόνια και οι Ηλιόπουλος – Ριμπάλτα υπολογίζουν ότι θα μπουν πολλά λεφτά στο ταμείο της ΠΑΕ όταν έρθει η ώρα της πώλησης. Το συμβόλαιό του, πάντως, λήγει το 2029.