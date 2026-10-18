Στην ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των λαϊκών αγορών, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη διευκόλυνση των παραγωγών και των επαγγελματιών πωλητών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών προχωρά το υπουργείο Ανάπτυξης με το νέο πλαίσιο για το υπαίθριο εμπόριο.

Με εγκύκλιο της γενικής γραμματείας Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης αποσαφηνίζεται η εφαρμογή των ρυθμίσεων που θεσμοθετήθηκαν τον περασμένο Απρίλιο, ύστερα από πολύμηνο διάλογο του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με τους εκπροσώπους των λαϊκών αγορών.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, οι ρυθμίσεις δίνουν λύσεις σε χρόνια προβλήματα της καθημερινής λειτουργίας των λαϊκών αγορών και δημιουργούν νέες δυνατότητες για τους πωλητές, ώστε να συνεχίσουν να προσφέρουν ποιοτικά προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές και περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές.

Ειδικότερα, με το νέο πλαίσιο:

Παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές μπορούν πλέον δραστηριοποιούνται την ίδια ημέρα τόσο σε πρωινή όσο και σε διαφορετική απογευματινή λαϊκή αγορά. Οι πωλητές αποκτούν περισσότερες δυνατότητες εργασίας και ενίσχυσης του εισοδήματός τους, ενώ οι πολίτες, ιδιαίτερα όσοι εργάζονται τις πρωινές ώρες, θα μπορούν να εξυπηρετούνται ευκολότερα.

Ενισχύεται η παρουσία των παραγωγών στις λαϊκές αγορές

Έως το 10% των θέσεων κάθε λαϊκής αγοράς μπορεί να διατίθεται για την κάλυψη εποχικών αναγκών, για διάστημα έως έξι μηνών ανά παραγωγό. Η διαδικασία απόδοσης των θέσεων απλουστεύεται σημαντικά: μετά την υποβολή της αίτησης και την ανάρτησή της για 48 ώρες, η θέση αποδίδεται απευθείας, εφόσον δεν υπάρχει άλλος ενδιαφερόμενος. Διαφορετικά, πραγματοποιείται ηλεκτρονική κλήρωση.

Παράλληλα, δίνεται στους δήμους η δυνατότητα δημιουργίας λαϊκών αγορών αποκλειστικά για παραγωγούς, ενισχύοντας την άμεση διάθεση των αγροτικών προϊόντων και τον ανταγωνισμό προς όφελος των καταναλωτών.

Απλουστεύονται οι διαδικασίες για την αδειοδότηση

Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, η άδεια παραγωγού πωλητή χορηγείται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Οι άδειες που εκδίδονται ψηφιακά και τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα «Ανοιχτή Αγορά» ισχύουν πλέον για αόριστο χρόνο, εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, χωρίς να απαιτείται περιοδική ανανέωση. Επιπλέον, οι πωλητές των οποίων οι έντυπες άδειες έχουν λήξει, χωρίς να έχουν καταργηθεί, μπορούν να συνεχίσουν νόμιμα τη δραστηριότητά τους μέχρι την ολοκλήρωση της μετατροπής τους σε ψηφιακές, με τη χορήγηση της προβλεπόμενης βεβαίωσης.

Για τη χορήγηση της βεβαίωσης αρκεί μία αίτηση, ενώ αυτή καλύπτει όλες τις θέσεις και τις δραστηριοποιήσεις του πωλητή, ακόμη και σε διαφορετικές περιφέρειες. Εάν ο διοικητικός φάκελος βρίσκεται σε άλλη υπηρεσία, αναζητείται αυτεπάγγελτα από τη διοίκηση, χωρίς να χρειάζεται να μεσολαβήσει ο ενδιαφερόμενος.

Δίνεται λύση σε προβλήματα που αφορούν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου)

Όταν ο παραγωγός αδυνατεί, χωρίς δική του υπαιτιότητα, να προσκομίσει τη δήλωση κατά την ετήσια υποβολή των δικαιολογητικών του, μπορεί να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση και να προσκομίσει τη δήλωση ΟΣΔΕ μόλις αυτό καταστεί δυνατό. Έτσι, δεν επιβαρύνεται από καθυστερήσεις διαδικασιών για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ίδιος.

Αποσαφηνίζονται οι διαδικασίες για τη διαχείριση των θέσεων

Εξειδικεύονται οι κανόνες χορήγησης, αμοιβαίας ανταλλαγής, μετακίνησης και βελτίωσης θέσεων, με συγκεκριμένα κριτήρια και ηλεκτρονικές κληρώσεις όπου προβλέπονται. Οι διαδικασίες για την αλλαγή θέσης στην ίδια λαϊκή αγορά και τη μετακίνηση των πωλητών σε άλλη πραγματοποιούνται σε καθορισμένες περιόδους, με καταληκτικές ημερομηνίες την 24η Μαρτίου και την 23η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Ξεκαθαρίζουν οι προϋποθέσεις για την απώλεια θέσεων και τη μεταβίβαση αδειών

Η μη προσέλευση πωλητή επί 20 ημέρες ετησίως σε συγκεκριμένη θέση συνιστά σιωπηρή παραίτηση από αυτήν, με δυνατότητα υποβολής ένστασης εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πράξης. Στην περίπτωση μεταβίβασης άδειας λόγω θανάτου, η σχετική αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός 12 μηνών, διαφορετικά η άδεια παύει αυτοδικαίως να ισχύει και δεν μπορεί πλέον να μεταβιβαστεί.

Τέλος, αποσαφηνίζονται οι προβλέψεις για την καταβολή των τελών, καθώς και για τη δυνατότητα μείωσης ή απαλλαγής από αυτά σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως η νοσηλεία και τα ακραία καιρικά φαινόμενα.