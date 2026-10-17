Ο χρόνος μετρά αντίστροφα και οι συνταξιούχοι περιμένουν να δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους καθώς η 28η Οκτωβρίου φέρνει αλλαγές στην καταβολή των συντάξεων.

Οι πληρωμές αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε δύο φάσεις, ανάλογα με το ασφαλιστικό Ταμείο από το οποίο προέρχεται κάθε συνταξιούχος. Η πρώτη αφορά τους μη μισθωτούς και τους νέους συνταξιούχους μετά την 1η Ιανουαρίου 2017, ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει τους συνταξιούχους των πρώην Ταμείων μισθωτών και του Δημοσίου.

Ειδικότερα, ενδιαφέρον παρουσιάζει το χρονοδιάγραμμα πληρωμών για τους συνταξιούχους της ΔΕΗ, του ΟΤΕ και του ΝΑΤ, καθώς και για τους δικαιούχους επικουρικών συντάξεων του Δημοσίου.

Λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, οι καταβολές των συντάξεων ενδέχεται να πραγματοποιηθούν νωρίτερα, ανάλογα με τον επίσημο προγραμματισμό, προκειμένου οι δικαιούχοι να έχουν έγκαιρη πρόσβαση στα χρήματά τους πριν από την ολοκλήρωση του μήνα.

Πότε θα κατατεθούν οι συντάξεις του Νοεμβρίου