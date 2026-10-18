Συνάντηση με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη, θα έχουν το μεσημέρι της Δευτέρας (19/10) οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, με θέμα συζήτησης το πρότζεκτ της Νέας Τούμπας.

Το νέο γήπεδο είναι το πιο σημαντικό θέμα για το μέλλον του «δικεφάλου του βορρά» και τη Δευτέρα (19/10) άνθρωποι της ΠΑΕ, όπως και μηχανικοί και μελετητές που εργάζονται ήδη για το πρότζεκτ, θα συναντηθούν με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης για να συζητήσουν θέματα που αφορούν την εξέλιξη του έργου.

Τέτοια είναι, μεταξύ άλλων, η κυκλοφοριακή μελέτη, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού, αλλά και η πορεία των προμελετών και η διαδικασία παραλαβής τους.

Ερωτηματολόγιο για τους φιλάθλους

Παράλληλα, στο αποψινό (18/10, 21:00) παιχνίδι με τον Ηρακλή στην Τούμπα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα διανείμει ερωτηματολόγια στους οπαδούς, έξω από τις θύρες του γηπέδου, με στόχο την καταγραφή των αναγκών σε ό,τι αφορά τη μετακίνησή τους προς το γήπεδο.

Αυτό που θέλουν οι άνθρωποι της ΠΑΕ είναι να καταγραφούν προβλήματα και ανάγκες που σχετίζονται με τη στάθμευση, την κυκλοφορία και τη συνολική μετακίνηση προς το γήπεδο, για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση.