Εύκολο έργο είχε ο Παναθηναϊκός στο κλειστό του ΟΑΚΑ, επικρατώντας με 95-75 του Περιστερίου για την 3η αγωνιστική της Basket League.

Kέρδος για τους «πράσινους» από την αναμέτρηση ήταν η επιστροφή των Κέντρικ Ναν και Κώστα Σλούκα μετά από τους τραυματισμούς τους.

Οι δύο παίκτες έδειξαν σε καλή κατάσταση με τον Αμερικανό μάλιστα σε νέο ρόλο, να υποδέχεται τη μπάλα μέσα από το σύστημα και να σουτάρει ελεύθερος αντί να δημιουργεί μόνος του επιθέσεις.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε δυνατά στο πρώτο δεκάλεπτο με κορυφαίο τον Φρανσίσκο και πήρε το προβάδισμα με 26-13.

Χωρίς να σταματήσει μπήκε και στο δεύτερο δεκάλεπτο το οποίο και ολοκλήρωσε με 52-29 έχοντας 9/16 τρίποντα με τους φιλοξενούμενους να έχουν 2/10 δίποντα.

Το «τριφύλλι» συνέχισε με συνέπεια και σοβαρότητα στο παιχνίδι του, για να κλείσει την τρίτη περίοδο χωρίς πρόβλημα στο 75-46.

Στην συνέχεια του αγώνα ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έκανε διάφορες δοκιμές, αλλά και διαχείριση χρόνου, ρόλων και οι γηπεδούχοι έφτασαν στην επικράτηση με το τελικό 95-75.

Τα δεκάλεπτα: 26-13, 52-29, 75-46, 95-75.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Καλαϊτζάκης 5, Φρανσίσκο 15, Χέιζ-Ντέιβις 11, Ερναγκόμεθ 9, Μήτογλου 16, Μωραΐτης, Μπάντιο 3, Σλούκας 6, Κουζέλογλου 2, Ναν 18, Γιαμπουσέλε 3, Μαντζούκας 7.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: Νίκολς 5, Φιντς 6, Πετράκης 8, Πέιν 8, Άντερσον 5, Ιτούνας 8, Ασωνίτης, Φρεϊντέλ 12, Χατζηδάκης 13, Παπαδάκης 6.