Για την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα μίλησαν το πρωί του Σαββάτου, 17/10 οι παρουσιαστές της εκπομπής «MEGA Non Stop».

Η συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο πλατό επικεντρώθηκε στην έντονη παρουσία της στη νυχτερινή ζωή της Αθήνας, στη σχέση της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, αλλά και στο ενδεχόμενο να παραμείνει στη χώρα μας.

«Ο Αργυρός τραγουδάει. Η Κίμπερλι δεν άφησε, Αργυρό για Αργυρό;», είπε ο Ζήσης Μούσιος, με τη Μαρία Αντωνά να προσθέτει: «Τι έχει πάθει τώρα ο άνθρωπος που πρέπει να λογοδοτεί στα αεροδρόμια και παντού για το τι έχει κάνει η Κίμπερλι. Όχι μόνο Αργυρό. Δεν έχει αφήσει γενικότερα σε ό,τι αφορά το κομμάτι της διασκέδασης. Τουλάχιστον η γυναίκα θα φύγει γεμάτη από την Ελλάδα».

«Μπορεί και να μη φύγει η Κίμπερλι από την Ελλάδα. Όχι από την Αμερικανική πρεσβεία, από το κέντρο της Αθήνας, τελείωσε από την έπαυλη εκεί», ακούστηκε στη συνέχεια, με τον Βασίλη Τσεκούρα να σχολιάζει: «Από τη χώρα εννοώ γενικά. Θα το δούμε αυτό. Θα το αποφασίσει η ίδια».

Ο Βασίλης Τσεκούρας συνέχισε με ένα χιουμοριστικό σχόλιο για τη σχέση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό: «Όταν ήρθε στην Ελλάδα η Κίμπερλι, τα διαπιστευτήρια δεν τα έδωσε στον Τασούλα. Στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρώτο. Τα έδωσε στον Αργυρό. Εκεί πήγε πρώτα και μετά πήγε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας», με τον Ζήση Μούσιο να απαντά: «Μπορεί κάτι να ξέρει».