Με τους αγώνες των «αιωνίων» αντιπάλων ολοκληρώνεται σήμερα το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής στη Basket League.

Στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει το Περιστέρι. Οι γηπεδούχοι θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα μετά από την ήττα από την Χαποέλ Τελ Αβίβ για την Euroleague. Από την άλλη οι φιλοξενούμενοι, θέλουν να μετρήσουν τις δυνάμεις τους απέναντι στην ομάδα του Ομπράντοβιτς και να κάνουν μια καλή εμφάνιση. Οι δυο ομάδες έχουν αναμετρηθεί 85 φορές στο παρελθόν, με το «τριφύλλι» να μετράει 68 νίκες και την ομάδα των δυτικών προαστίων να έχει 17 νίκες.

Στα Ιωάννινα, ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον Vikos Φalcons. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται στη 13η θέση με δυο βαθμούς, ενώ ο Ολυμπιακός έχει δύο νίκες στο πρωτάθλημα και έρχεται από μια εβδομάδα στην Euroleague στην Ισπανία όπου κέρδισε την Βαλένθια και την Μπαρτσελόνα. Η σημερινή αναμέτερηση θα είναι η πρώτη των δυο ομάδων στην ιστορία τους.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής:

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

ΑΕΚ-Μύκονος 84-79

Κολοσσός-ΠΑΟΚ 84-88

Ηρακλής-Καρδίτσα 71-53

Δόξα Λευκάδας-Προμηθέας 79-80

Άρης-Μαρούσι 74-57

Κυριακή 18 Οκτωβρίου

Παναθηναϊκός-Περιστέρι (13:00)

Vikos Φalcons-Ολυμπιακός (13:00)