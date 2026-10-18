Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια τελείται το 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη. Στην εκκλησία έφτασαν από νωρίς οι γονείς και οι δύο αδελφές του τραγουδιστή, ενώ φίλοι και θαυμαστές συγκεντρώνονται για να τιμήσουν τη μνήμη του.

Λίγο μετά τις 08:00 το πρωί, στον ναό έφτασε η μητέρα του τραγουδιστή, Κλειώ, συνοδευόμενη από την κόρη της, Μαρία. Λίγο αργότερα έφτασε και ο πατέρας του, Μανώλης, ενώ στον χώρο της εκκλησίας βρίσκεται και η μεγαλύτερη αδελφή του, Βάσω Μαζωνάκη.

Η τελετή έχει προγραμματιστεί για τις 09:30, μετά την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί τρισάγιο στον τάφο του καλλιτέχνη.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, φίλοι και θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη φτάνουν στην εκκλησία για να αποτίσουν φόρο τιμής στη μνήμη του.

Πολλοί ανάβουν ένα κερί, ενώ άλλοι αφήνουν γραπτές ευχές και μηνύματα, εκφράζοντας τη θλίψη τους για την απώλεια του τραγουδιστή, ο οποίος είχε αποκτήσει ένα ιδιαίτερα πιστό κοινό μέσα από τη μουσική και την πολυετή πορεία του.

Στο σημείο έχουν ληφθεί μέτρα ασφαλείας, ενώ στην περιοχή βρίσκεται και η ομάδα Ο.Δ.Ο.Σ., στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν προβλεφθεί για την τελετή.