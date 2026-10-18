Τα Φαντάσματα, η κωμική σειρά, που αγαπήσατε και έγινε συνήθεια, επέστρεψε στο Star πιο ανατρεπτική από ποτέ, με τον δεύτερο κύκλο 10 ξεκαρδιστικών επεισοδίων!

Τι θα δούμε στo τρίτο επεισόδιο απόψε, Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 21:00 στη σειρά Τα Φαντάσματα.

Ο Χάρης βρίσκει επιτέλους δουλειά! Έτσι, κανένας πια δε θα μπορεί να τον αποκαλέσει τεμπέλη, ούτε ζωντανός, ούτε νεκρός! Είναι, όμως, πολύ αγχωμένος για το αν θα τα καταφέρει. Παράλληλα, η Μαρίνα δέχεται μια απρόσμενη επίσκεψη από μια γυναίκα, τη Δήμητρα, η οποία ισχυρίζεται ότι είναι η ετεροθαλής αδερφή της! Της φέρνει μάλιστα και στοιχεία που το αποδεικνύουν.

Η Μαρίνα εκπλήσσεται και ταράζεται, ενώ τα φαντάσματα είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικά απέναντι στη Δήμητρα. Εξαίρεση αποτελεί μόνο ο Γεράσιμος, τον οποίο η εμφάνιση αυτής της χαμένης αδελφής περισσότερο τον γοητεύει, παρά τον ανησυχεί. Όσο η Μαρίνα και η Δήμητρα προσπαθούν να γνωρίσουν η μία την άλλη, τα φαντάσματα χρησιμοποιούν τις μοναδικές τους ικανότητες για να συγκεντρώσουν περισσότερες πληροφορίες για τη μυστηριώδη γυναίκα.

Ο Απόστολος αποφασίζει να σαμποτάρει τον Χάρη, κάνοντάς του μια φάρσα. Ο Χάρης γίνεται έξαλλος όταν καταλαβαίνει ότι έδωσε λάθος εντύπωση στον προϊστάμενό του και πως η αιτία για αυτό ήταν η

κίνηση του Απόστολου…

Guests: Αντώνης Καρυστινός, Αναστασία Στυλιανίδη



Δείτε εδώ το trailer του 3 ου επεισοδίου: