Έχετε δοκιμάσει τη μία δίαιτα μετά την άλλη, έχετε περιορίσει αγαπημένες τροφές και έχετε καταγράψει αμέτρητες θερμίδες, αλλά το λίπος στην κοιλιά εξακολουθεί να σας ταλαιπωρεί.

Μια νέα μελέτη του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο (UC San Diego) υποδεικνύει ότι το μυστικό της απώλειας βάρους δεν βρίσκεται απαραίτητα στη μείωση της ποσότητας του φαγητού, αλλά στον περιορισμό των ωρών κατά τις οποίες τρώτε καθημερινά.

Σύμφωνα με την έρευνα, η διαλειμματική νηστεία μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του κοιλιακού λίπους, ακόμη και χωρίς να απαιτείται περικοπή θερμίδων. Το κλειδί αυτής της απλής στρατηγικής απώλειας βάρους φαίνεται να βρίσκεται σε μια μικρή αλλαγή του καθημερινού προγράμματος διατροφής.

Μια μέθοδος πιο αποτελεσματική από το μέτρημα θερμίδων

Η απαλλαγή από το σπλαχνικό λίπος, δηλαδή το επιβλαβές λίπος που συσσωρεύεται γύρω από τα εσωτερικά όργανα, μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση.

Η δυσκολία αυτή γίνεται συχνά μεγαλύτερη μετά την ηλικία των 40 ετών, ιδιαίτερα στις γυναίκες. Οι ορμονικές αλλαγές, η επιβράδυνση του μεταβολισμού και οι μεταβολές στη σύσταση του σώματος μπορεί να κάνουν τις ίδιες διατροφικές συνήθειες, που λειτουργούσαν αποτελεσματικά στην ηλικία των 30 ετών, να μην αποδίδουν πλέον.

Γι’ αυτό και οι ερευνητές εξετάζουν πλέον στρατηγικές που ξεπερνούν την παραδοσιακή προσέγγιση… «απλώς φάτε λιγότερο». Και τα ευρήματα είναι αλλάζουν τα δεδομένα.

Η μελέτη του UC San Diego διαπίστωσε ότι όταν υπέρβαροι ενήλικες περιόρισαν απλώς το χρονικό διάστημα κατά το οποίο κατανάλωναν τα γεύματά τους, πέτυχαν αξιοσημείωτα αποτελέσματα.

Οι συμμετέχοντες που ακολούθησαν διαλειμματική νηστεία, δηλαδή έτρωγαν μέσα σε ένα χρονικό παράθυρο 10 ωρών καθημερινά, παραμένοντας νηστικοί τις υπόλοιπες 14 ώρες, έχασαν διπλάσιο βάρος σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Η δε απώλεια του κοιλιακού λίπους ήταν τριπλάσια.

Σημειώνεται πως και οι δύο ομάδες ακολούθησαν τις ίδιες διατροφικές συμβουλές. Η μόνη διαφορά ήταν το χρονικό διάστημα που μεσολαβούσε μεταξύ των περιόδων νηστείας και κατανάλωσης τροφής.

Τι συμβαίνει στον οργανισμό όταν παραμένετε νηστικοί

Οι σύντομες περίοδοι νηστείας φαίνεται ότι ενεργοποιούν βιοχημικές αλλαγές, οι οποίες βοηθούν τον οργανισμό να χρησιμοποιεί το αποθηκευμένο λίπος ως καύσιμο. Όταν το πεπτικό σύστημα έχει ένα ουσιαστικό διάλειμμα από τη διαδικασία της πέψης, ο οργανισμός αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αντλεί ενέργεια, στρεφόμενος περισσότερο στα αποθέματα λίπους.

Αυτή η διατροφική πρακτική μπορεί να θεωρηθεί σαν μια καθημερινή επανεκκίνηση του μεταβολισμού. Σε αντίθεση με τις περιοριστικές δίαιτες, που απαιτούν να μετράτε κάθε μπουκιά, η συγκεκριμένη προσέγγιση δεν σας ζητά να αλλάξετε απαραίτητα τις τροφές που καταναλώνετε.

Το μόνο που χρειάζεται είναι να δώσετε μεγαλύτερη προσοχή στο πότε τρώτε και όχι αποκλειστικά στο τι τρώτε. Αυτό αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για όσους εξαντλούνται από το ζύγισμα των τροφίμων, την παρακολούθηση της πρόσληψης πρωτεϊνών, υδατανθράκων και λιπαρών και την προετοιμασία περίπλοκων γευμάτων. Η βασική αρχή στη διαλειμματική νηστεία είναι πολύ πιο απλή: Αρκεί να παρακολουθείτε το ρολόι.

Πώς να εφαρμόσετε τη διαλειμματική νηστεία για να μειώσετε το κοιλιακό λίπος

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι μπορεί να ενσωματωθεί σχετικά εύκολα στην καθημερινότητα. Ένας απλός τρόπος για να ξεκινήσετε είναι ο εξής:

Ολοκληρώστε το βραδινό σας γεύμα μέχρι τις 19:00. Φροντίστε να έχετε καταναλώσει την τελευταία σας μπουκιά πριν από τις επτά το απόγευμα.

Περιμένετε μέχρι τις 09:00 το επόμενο πρωί για να φάτε πρωινό. Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζετε ένα πλήρες διάστημα 14 ωρών χωρίς κατανάλωση τροφής.

Αξιοποιήστε τις ώρες του ύπνου. Εάν κοιμάστε επτά έως οκτώ ώρες κάθε βράδυ, έχετε ήδη καλύψει ένα σημαντικό μέρος της περιόδου νηστείας, χωρίς καν να το αντιληφθείτε.

Η μέθοδος δεν απαιτεί να αποκλείσετε συγκεκριμένες τροφές, να υποβάλλεστε σε επίπονη πείνα ή να παραλείπετε τα οικογενειακά σας γεύματα. Απλώς μετακινείτε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τρώτε, επιτρέποντας στον οργανισμό σας να απολαμβάνει ένα μεγαλύτερο νυχτερινό διάλειμμα από την πέψη.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό που κάνει αυτή τη μέθοδο ελκυστική είναι η ευελιξία της. Η καθημερινότητα δεν ακολουθεί πάντα ένα αυστηρό πρόγραμμα. Ένα βραδινό γεύμα με φίλους ή τον/την σύντροφό σας, ένα πάρτι γενεθλίων ή μια ιδιαίτερα απαιτητική ημέρα, κατά την οποία το πρωινό μετατίθεται, δεν σημαίνει ότι η προσπάθειά σας έχει αποτύχει.

Δεν χρειάζεται κάθε ημέρα να είναι απολύτως ίδια. Ο στόχος είναι να διατηρείτε ένα χρονικό παράθυρο κατανάλωσης τροφής περίπου 10 ωρών τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας, επιτρέποντας στον οργανισμό να προσαρμόζεται σταδιακά σε αυτόν τον ρυθμό.

Μικρή αλλαγή, μεγάλα αποτελέσματα

Η προσπάθεια για μείωση του κοιλιακού λίπους δεν χρειάζεται απαραίτητα να συνοδεύεται από εξαντλητικούς διατροφικούς περιορισμούς και συνεχή καταμέτρηση θερμίδων. Μια αλλαγή στο καθημερινό πρόγραμμα των γευμάτων μπορεί να αποδειχθεί μια απλή αλλά κομβική κίνηση για την επίτευξη του στόχου σας.