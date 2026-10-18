Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι συνετρίβη ένα ελικόπτερό της και συγκεκριμένα ένα αναγνωριστικό AH-6i.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμού, Τούρκι αλ Μάλικι, το ελικόπτερο συνετρίβη στην περιοχή Νατζράν της Σαουδικής Αραβίας εξαιτίας τεχνικής βλάβης, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τα δύο μέλη του πληρώματός του.

Το πρακτορείο Reuters επισήμανε ότι στη Νατζράν, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας, σημειώνονται τις τελευταίες εβδομάδες επιθέσεις από τους φιλοϊρανούς Χούθι, καθώς οι εχθροπραξίες μεταξύ του συνασπισμού και της οργάνωσης έχουν κλιμακωθεί.

Arabia Saudí atribuye a un fallo técnico el accidente de un helicóptero militar en Najrán https://t.co/E7W9sc38KM a través de @elcorreo_ae https://t.co/BKmaZAmkxd — El Correo del Golfo (@elcorreo_ae) October 18, 2026

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σάρι, δήλωσε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ χθες ότι η οργάνωση κατέρριψε σαουδαραβικό ελικόπτερο Απάτσι κοντά στη Νατζράν, ενώ εκτελούσε ενέργειες που ο ίδιος χαρακτήρισε εχθρικές, με στόχο θέσεις των Χούθι κατά μήκος των συνόρων.

Ο αλ Μάλικι απάντησε σήμερα στον ισχυρισμό του Σάρι, δημοσιεύοντας φωτογραφία στην οποία διακρίνονται παραταγμένα ελικόπτερα Απάτσι. Στην ανάρτησή του ανέφερε: «Υποστηρίζετε ότι το καταρρίψατε, αλλά σύντομα θα μπει στο πεδίο της μάχης».