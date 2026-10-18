Η Μιλού, η αγαπημένη σκυλίτσα που έγινε γνωστή μέσα από τα ξεκαρδιστικά βίντεο του κηδεμόνα της στα social media, έφυγε από τη ζωή. Ανάμεσα σε όσους την είχαν αγαπήσει ήταν και η Πέγκυ Ζήνα, η οποία την αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανάρτηση.

Η γνωστή τραγουδίστρια, μετά την είδηση του θανάτου της Μιλού, θέλησε να την αποχαιρετήσει δημόσια, εκφράζοντας τη συγκίνησή της για την απώλειά της.

Η Μιλού δεν είχε καταφέρει να κερδίσει μόνο την αγάπη των ακολούθων της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά είχε συνδεθεί και με τη μουσική.

Σε ένα από τα βίντεο που είχε δημοσιεύσει ο Γρηγόρης Κορπίδης, είχε γίνει αναφορά στην Πέγκυ Ζήνα, καθώς η σκυλίτσα παρουσιαζόταν να απολαμβάνει τα τραγούδια της.

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο αποτέλεσε έναν από τους συνδετικούς κρίκους ανάμεσα στη Μιλού και την τραγουδίστρια, η οποία δεν έκρυβε τη συμπάθειά της για το δημοφιλές τετράποδο.

Μετά την είδηση του θανάτου της, η Πέγκυ Ζήνα είπε το δικό της «αντίο» στη σκυλίτσα που είχε αγαπηθεί από χιλιάδες χρήστες του TikTok, αποδεικνύοντας πως οι δεσμοί που δημιουργούνται μέσα από τα social media μπορούν να είναι ιδιαίτερα δυνατοί, ακόμη και όταν αφορούν ένα αγαπημένο κατοικίδιο.

Η Μιλού αφήνει πίσω της τα βίντεο που χάρισαν γέλιο και τρυφερές στιγμές στους ανθρώπους που την παρακολουθούσαν και την είχαν κάνει μέρος της καθημερινότητάς τους.