Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια τελείται το 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη, παρουσία της οικογένειάς του, φίλων, συναδέλφων και πλήθους κόσμου που συγκεντρώθηκε για να τιμήσει τη μνήμη του. Συγκινητικό λόγο εκφώνησε ο Μητροπολίτης Νικαίας και Καλλιθέας Αλέξιος, ενώ μετά την τελετή θα ακολουθήσει τρισάγιο στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

Από νωρίς το πρωί της Κυριακής, 18 Οκτωβρίου, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και θαυμαστές του καλλιτέχνη έφτασαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας για να τιμήσουν τη μνήμη του. Αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας, καθώς αναμένεται μεγάλη προσέλευση τόσο στην εκκλησία όσο και στο νεκροταφείο.

Συντετριμμένη η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη

Λίγο μετά τις 8 το πρωί έφτασε στον ναό η μητέρα του τραγουδιστή, Κλειώ Μαζωνάκη, συνοδευόμενη από την κόρη της, Μαρία. Στην εκκλησία βρέθηκε και ο πατέρας του, Μανώλης, ενώ παρούσα ήταν και η μεγαλύτερη αδελφή του καλλιτέχνη, Βάσω.

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη βρέθηκε στον ναό για το μνημόσυνο, μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης. Παράλληλα, καλλιτέχνες που είχαν συνεργαστεί μαζί του, αλλά και πρόσωπα από τον πολιτικό χώρο, έδωσαν το «παρών» για να αποτίσουν φόρο τιμής.

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που βρέθηκαν στη Νίκαια ήταν η Μελίνα Ασλανίδου, η Αμαρυλλίς και η Άντζελα Δημητρίου.

Μιλώντας για τη σχέση της με τον τραγουδιστή, η Άντζελα Δημητρίου δήλωσε: «Για εμένα ο Γιώργος ήταν ό,τι καλύτερο είχα στη ζωή μου και θα είναι πάντα, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Να τον θυμάστε όλοι, ήταν ο πιο αγαπητός, ο πιο χιουμορίστας και αυτός που έβγαλε μόδα».

Ο συγκινητικός λόγος του Μητροπολίτη Αλέξιου

Κατά τη διάρκεια του μνημοσύνου, ο Μητροπολίτης Νικαίας και Καλλιθέας Αλέξιος μίλησε για την προσωπικότητα του Γιώργου Μαζωνάκη, τη σχέση του με τη Νίκαια και τον τρόπο με τον οποίο τα τραγούδια του άγγιξαν το κοινό.

«Παιδί της Νίκαιας, της πόλης των αγωνιστών της ζωής, εμφύτευσε μέσα του από μικρός τα βάσανα των ανθρώπων και ανέπτυξε βαθμιαία μια μοναδική ενσυναίσθηση για εκείνους που είχαν δυσκολίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, στάθηκε στη δύναμη των τραγουδιών του και στα μηνύματα που μετέφερε μέσα από αυτά.

«Μέσα από τα τραγούδια του, κατάφερε να αγγίξει τις καρδιές. Συγκίνησε, προβλημάτισε, προκάλεσε σοβαρές αναθεωρήσεις, για καλύτερη ζωή, για ζωή αγάπης και προσφοράς. Ζωή με αξίες και οράματα, χωρίς υποδούλωση στην ύλη», είπε, παραπέμποντας και σε στίχο του τραγουδιστή από το κομμάτι «Η φιλοσοφία μου».

Το τρισάγιο στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών

Μετά την ολοκλήρωση της επιμνημόσυνης δέησης, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να μεταβούν στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα τελεστεί τρισάγιο στον τάφο του.

Το 40ήμερο μνημόσυνο πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τις τοξικολογικές εξετάσεις του τραγουδιστή, οι οποίες έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας για τις συνθήκες του θανάτου του.

Η παρουσία του κόσμου στη Νίκαια αποτυπώνει τη συγκίνηση για την απώλεια του καλλιτέχνη, τα τραγούδια του οποίου άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σκηνή.