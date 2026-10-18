Επεισόδια μεγάλης έκτασης σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές της Γαλλίας, κατά τη διάρκεια κινητοποιήσεων με επίκεντρο την ακρίβεια και την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής. Οι συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων κλιμακώθηκαν, με αποτέλεσμα εκατοντάδες προσαγωγές και συλλήψεις, τραυματισμούς και σοβαρές ζημιές σε δημόσια κτίρια και καταστήματα.

Σύμφωνα με το BFMTV, ένας άνδρας πέθανε στο Παρίσι έπειτα από καρδιοαναπνευστική ανακοπή. Όπως μεταδόθηκε, αισθάνθηκε αδιαθεσία στη λεωφόρο Μαζεντά, από όπου πέρασε η διαδήλωση. Άλλοι διαδηλωτές τον μετέφεραν στον σταθμό πρώτων βοηθειών του Château d’Eau, ωστόσο ο άνδρας κατέληξε μπροστά από τις εγκαταστάσεις.

Η Αστυνομική Διεύθυνση του Παρισιού επιβεβαίωσε τον θάνατο, αναφέροντας ότι το άτομο υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή.

1.200 συλλήψεις και 150 τραυματίες αστυνομικοί

Τον απολογισμό των κινητοποιήσεων ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, κάνοντας λόγο για περίπου 1.200 συλλήψεις και 150 τραυματίες αστυνομικούς και χωροφύλακες.

Οι περισσότερες συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο Παρίσι, όπου οι συγκρούσεις ήταν ιδιαίτερα έντονες. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται και ανήλικοι.

Διαφορετικές είναι οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των συμμετεχόντων στις κινητοποιήσεις. Οι διοργανωτές και το συνδικάτο CGT κάνουν λόγο για περίπου 800.000 διαδηλωτές σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών υπολογίζει τη συμμετοχή σε περίπου 550.000. Στο Παρίσι, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, συμμετείχαν περίπου 110.000 άνθρωποι.

Συγκρούσεις και χρήση δακρυγόνων στην πλατεία Δημοκρατίας

Στο Παρίσι, επίκεντρο των επεισοδίων αποτέλεσε η πλατεία Δημοκρατίας (Place de la République), όπου διαδηλωτές και αστυνομικές δυνάμεις συγκρούστηκαν για ώρες.

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων, επιχειρώντας να διαλύσει ομάδες που συμμετείχαν στα επεισόδια. Σύμφωνα με τις αναφορές, κουκουλοφόροι επιτέθηκαν σε αστυνομικούς, ενώ καταγράφηκαν απόπειρες προσέγγισης υπουργείων και του προεδρικού μεγάρου. Επίθεση σημειώθηκε επίσης στα κεντρικά γραφεία του τηλεοπτικού δικτύου CNews.

Πυρπολήθηκε το δημαρχείο της Λιμόζ – Εισβολή στο δημαρχείο της Μασσαλίας

Η πυρκαγιά που κατέστρεψε το δημαρχείο της Λιμόζ (κεντροδυτικά) στις βιαιότητες που ξέσπασαν χθες στο περιθώριο των διαδηλώσεων στη Γαλλία κατά της «ακρίβειας», τέθηκε υπό έλεγχο, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

«Η φωτιά μπήκε σκόπιμα», κατήγγειλε ο Μορίς Μπαράτ, εκπρόσωπος των αρχών, δηλώνοντας ότι μια «άγρια ορδή» ήταν υπεύθυνη για την πυρκαγιά, που προκάλεσε πολύ σοβαρές καταστροφές στο κτίριο του 19ου αιώνα καθώς και μεγάλες ζημιές στην ίδια την πόλη.

🚨BREAKING: The historic Limoges town hall has just completely collapsed after far-left rioters set it on fire It was built in 1876. It survived World Wars. It did not survive modern France. https://t.co/LRjxvBQ5KV — Inevitable West (@Inevitablewest) October 17, 2026

Στη Μασσαλία, ομάδες κουκουλοφόρων εισέβαλαν στο δημαρχείο, αφού έσπασαν την πόρτα, και έγραψαν συνθήματα στους τοίχους. Στην πόλη αναφέρθηκαν επίσης λεηλασίες καταστημάτων.

Επεισόδια και καταστροφές σημειώθηκαν ακόμη στη Λυών, όπου πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο κτίριο τουριστικού γραφείου, καθώς και στη Λιλ, όπου προκλήθηκαν φθορές στο δημαρχείο. Στη Γκρενόμπλ, ένοικοι κτιρίου χρειάστηκε να απομακρυνθούν έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στη διάρκεια των επεισοδίων.

Ακρωτηριάστηκε 17χρονος στο Σεντ-Ετιέν

Ιδιαίτερα σοβαρός ήταν ο τραυματισμός ενός 17χρονου στο Σεντ-Ετιέν, ο οποίος έχασε το χέρι του κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων.

Police have clashed with protesters across France. At least 400 people have now been arrested at the protests, according to France’s interior minister. Sky’s @AliBunkallSKY was in Paris to witness the unrest. https://t.co/A6C5ZEpqz7 — Sky News (@SkyNews) October 17, 2026

Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, ο ανήλικος τραυματίστηκε από αστυνομική χειροβομβίδα, την οποία φέρεται να έπιασε με τα χέρια του. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού δεν διευκρινίζονται πλήρως στις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές.

Τα επεισόδια σε Παρίσι, Λιμόζ, Μασσαλία, Λυών, Λιλ και Γκρενόμπλ συνθέτουν έναν βαρύ απολογισμό για τις διαδηλώσεις του Σαββάτου, με τις γαλλικές αρχές να καταγράφουν εκατοντάδες συλλήψεις, τραυματισμούς και σημαντικές υλικές ζημιές.