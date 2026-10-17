Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 θα τελεστεί το μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, παρουσία της οικογένειάς του, συγγενών, φίλων, συνεργατών και ανθρώπων του καλλιτεχνικού χώρου.

Όπως μεταδόθηκε το Σάββατο στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του MEGA, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Γλυκερίας Νικολοπούλου, αναμένεται μεγάλη προσέλευση θαυμαστών, ενώ θα ισχύσουν ειδικά μέτρα ασφαλείας.

Το μνημόσυνο θα πραγματοποιηθεί στις 09:30, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας. Η είσοδος στο εσωτερικό του ναού θα αφορά κυρίως τα μέλη της οικογένειας και το συγγενικό περιβάλλον του τραγουδιστή, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος θα παραμείνει στον εξωτερικό χώρο.

Οι αστυνομικοί θα βρίσκονται στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας, προκειμένου να επιβλέπουν την παρουσία του κόσμου, ενώ τα μέτρα ασφαλείας θα είναι αντίστοιχα με εκείνα που είχαν εφαρμοστεί στην κηδεία. Αμέσως μετά το μνημόσυνο, οι παρευρισκόμενοι θα μεταβούν στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα τελεστεί τρισάγιο στον τάφο του Γιώργου Μαζωνάκη.