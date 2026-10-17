Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως διαπιστώθηκε, στον τραγουδιστή είχε χορηγηθεί ένα θανατηφόρο «κοκτέιλ» ουσιών. Το ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπως φαίνεται, είχε προποφόλη και μιδαζολάμη.

Δύο ουσίες «κλειδιά» στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο. Δύο ουσίες που, όπως διαπιστώθηκε, χορηγήθηκαν στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Το βασικό ερώτημα όμως είναι πού τις βρήκε αυτές τις ουσίες η κατηγορούμενη γιατρός και ποιος της τις χορήγησε;

Στο «κάδρο» των ερευνών η αναισθησιολόγος

Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος, σύμφωνα με στοιχεία που προέκυψαν από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ., η προφυλακισμένη γιατρός, λίγες εβδομάδες πριν το μοιραίο απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου, ζήτησε με γραπτό της μήνυμα από μία αναισθησιολόγο να την προμηθεύσει με τις ουσίες αυτές.

Η συγκεκριμένη αναισθησιολόγος δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Η γυναίκα αυτή είναι η αναισθησιολόγος που ζητά η κατηγορούμενη γιατρός από τη νοσηλεύτρια να της τηλεφωνήσει και να την ρωτήσει ποιο είναι το αντίδοτο για την προποφόλη.

«Η κα Γ. στο ενδιάμεσο πήγε και έφερε τον απινιδωτή και ζήτησε από την Γ. να πάρει τηλέφωνο την αναισθησιολόγο, που την λένε Μ. Είπε στην Μ. να την ρωτήσει ποιο είναι το αντίδοτο για την προποφόλη. Η κα Γ. τηλεφώνησε και έπειτα είπε στην κα Γ πως η αναισθησιολόγος της είπε πως δεν υπάρχει αντίδοτο», κατέθεσε η νοσηλεύτρια του ιατρείου.

Και το ερώτημα που μένει αναπάντητο είναι ποιος προμήθευσε τα συγκεκριμένα σκευάσματα στην γιατρό της Καρνεάδου.

«Σε νοσοκομειακά φαρμακεία βρίσκονται οι ουσίες που βρέθηκαν στον Μαζωνάκη»

Αντιμέτωπη με κατηγορίες και η αναισθησιολόγος εφόσον αποδειχθεί η ανάμειξή της στην υπόθεση.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, τονίζει πως εφόσον αποδειχθεί πως το συγκεκριμένο πρόσωπο προμήθευσε τις συγκεκριμένες ουσίες στο ιατρείο της Καρνεάδου, είναι σίγουρο πως θα βρεθεί αντιμέτωπη με την κατηγορία της συνέργειας στις αποδιδόμενες πράξεις.

Ένα ακόμη ερώτημα προκαλεί η αναφορά ότι στο δείγμα αίματος δεν εντοπίστηκε αδρεναλίνη, ενώ, σύμφωνα με όσα είχαν αναφερθεί, είχε χορηγηθεί κατά την προσπάθεια ανάνηψης.

Το μόνο σίγουρο είναι το ότι πολλοί γνώριζαν, ο καθένας σε διαφορετικό βαθμό, τι συνέβαινε πίσω από τις κλειστές πόρτες του ιατρείου της Καρνεάδου.