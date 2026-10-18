Την τοποθέτηση του Λάκη Λαζόπουλου υπέρ του Αντώνη Σαμαρά και την προτροπή του προς τους πολίτες να τον ψηφίσουν σχολίασε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο υπουργός αναφέρθηκε στην παλαιότερη κριτική που, όπως υποστηρίζει, ασκούσε ο ηθοποιός στον πρώην πρωθυπουργό και τον κατηγόρησε ότι επιδιώκει να πλήξει πολιτικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία.

Σε ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας στάθηκε στην αλλαγή στάσης που, σύμφωνα με τον ίδιο, καταγράφεται σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, όταν ο Λάκης Λαζόπουλος ασκούσε έντονη κριτική στον Αντώνη Σαμαρά.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η σημερινή στήριξη προς τον πρώην πρωθυπουργό συνδέεται με την προσπάθεια άσκησης πολιτικής πίεσης στον Κυριάκο Μητσοτάκη και πρόκλησης ρήγματος στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε άλλες πολιτικές επιλογές και πρόσωπα στα οποία, κατά την άποψή του, είχε επενδύσει στο παρελθόν ο ηθοποιός, πριν καταλήξει στη νέα αιχμηρή αναφορά του προς εκείνον.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο υπουργός Υγείας έγραψε στην ανάρτησή του:

Όταν ο Αντώνης Σαμαράς ήταν Πρωθυπουργός οι μεγαλύτεροι του υβριστές ήταν η εφημερίδα Δημοκρατία (η οποία σήμερα τον υποστηρίζει για να πλήξει τον Μητσοτάκη) και ο Λάκης Λαζόπουλος, ο οποίος χθες προέτρεψε να τον ψηφίσει ο κόσμος διότι ξέρει να κυβερνά…πάλι για να πλήξουν τον Μητσοτάκη.

Στη θέση του Αντώνη Σαμαρά θα ήμουν πολύ προβληματισμένος βλέποντας ότι οι πιο φανατικοί υποστηρικτές του να κάνει κόμμα είναι οι ίδιοι που τον έβριζαν περισσότερο.

Στην πραγματικότητα ο Λάκης αφού επένδυσε για να ρίξει τον Μητσοτάκη διαδοχικά, στον Ανδρουλάκη, στην Καρυστιανού, στην Ζωή, στον Τσίπρα, στην Κοβέσι κλπ τώρα εναποθέτει τις ελπίδες του στο να διαλύσει τη Νέα Δημοκρατία στον Σαμαρά. Σημεία των Καιρών…

Λάκη μου όπως πήγες κουβά ως τώρα με όλες τις προηγούμενες σου επιλογές έτσι θα πας και τώρα ο Ελληνικός Λαός δεν θα διαλύσει την Ελλάδα μετά από τόσους κόπους και θυσίες.