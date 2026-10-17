Σκληρή κριτική στην Τουρκία άσκησε ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής από τη Φλόριντα των ΗΠΑ, Ρικ Σκοτ, χαρακτηρίζοντας τη στάση της απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο ως «τραμπούκικη συμπεριφορά» και αμφισβητώντας τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ως μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Κατά τη διάρκεια επαφών που είχε στην Αθήνα, ο Αμερικανός γερουσιαστής υποστήριξε ότι η Άγκυρα δεν ενεργεί ως σύμμαχος του ΝΑΤΟ, επικαλούμενος τις ελληνοτουρκικές διαφορές στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και τη συνεχιζόμενη παρουσία τουρκικών στρατευμάτων στη βόρεια Κύπρο.

«Δεν ενεργείς σαν σύμμαχος του ΝΑΤΟ όταν παίρνεις F-16 και πετάς πάνω από τη χώρα κάποιου άλλου. Δεν είσαι και πολύ σύμμαχος όταν κατέχεις ένα μέρος της γης μιας άλλης χώρας. Και αυτό κάνουν», είπε ο Σκοτ ​​για την Τουρκία και πρόσθεσε: «Ελπίζω ότι θα αλλάξει, αλλά αν το δει κανείς, πρόκειται για τραμπούκικη συμπεριφορά».

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία επανέρχεται στο προσκήνιο η συζήτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, με προοπτική επέκτασης προς το Ισραήλ. Η Τουρκία έχει εκφράσει αντιρρήσεις για τις έρευνες που απαιτούνται για το έργο, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να έχει λόγο στις σχετικές διαδικασίες.

Ο Σκοτ, ο οποίος συμμετέχει στις Επιτροπές Ενόπλων Δυνάμεων και Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, εμφανίστηκε υποστηρικτικός απέναντι στο ενεργειακό εγχείρημα, εκτιμώντας ότι θα είναι επωφελές για την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες υλοποίησής του.

«Νομίζω ότι αυτό που κάνουν η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ θα είναι καλό. Είναι καλό για αυτούς, καλό για εμάς», είπε ο Σκοτ και συμπλήρωσε: «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βεβαιωθούμε ότι η Τουρκία δεν θα προκαλέσει προβλήματα».

Αναφερόμενος στις αμερικανοελληνικές σχέσεις, ο Αμερικανός γερουσιαστής υπογράμμισε ότι παραμένουν ισχυρές και δεν αναμένεται να επηρεαστούν από τις εξελίξεις γύρω από την αποχώρηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.