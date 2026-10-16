Μια μυστηριώδης υπόθεση θανάτου, που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός σε φυλασσόμενη στρατιωτική εγκατάσταση, βρέθηκε στο επίκεντρο της πρεμιέρας της 32ης σεζόν της εκπομπής «Φως στο τούνελ», με την Αγγελική Νικολούλη.

Ο Νίκος Λεβέντης εξαφανίστηκε από την περιοχή του Ζωγράφου και, έπειτα από οκτώ ημέρες αναζητήσεων, η σορός του εντοπίστηκε σε χώρο στάθμευσης του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, πίσω από την περίφραξη της στρατιωτικής εγκατάστασης.

Το γεγονός ότι ο άνδρας βρέθηκε σε σημείο με ελεγχόμενη πρόσβαση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στους συγγενείς του, οι οποίοι προσπαθούν να διαπιστώσουν πώς κατάφερε να εισέλθει στον χώρο, εάν καταγράφηκαν οι κινήσεις του από τις περίπου 50 κάμερες ασφαλείας και τι συνέβη κατά το διάστημα που αγνοούνταν.

Η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής εξασφάλισε ειδική άδεια εισόδου στο στρατιωτικό νοσοκομείο και πραγματοποίησε αυτοψία στο σημείο όπου βρέθηκε η σορός, επιχειρώντας να ανασυνθέσει τις τελευταίες κινήσεις του.

Η εξαφάνιση στις 14 Ιουνίου και ο εντοπισμός της σορού

Για τις πρώτες ώρες της αναζήτησης και την ενημέρωση που έλαβε η οικογένεια μίλησε στην εκπομπή ο δικηγόρος και ξάδερφος του Νίκου Λεβέντη.

Όπως εξήγησε, ο πατέρας του απευθύνθηκε στις αστυνομικές αρχές όταν διαπίστωσε ότι ο γιος του δεν είχε επιστρέψει, ενώ ακολούθησαν ημέρες αγωνίας μέχρι την ειδοποίηση από το στρατιωτικό νοσοκομείο.

«Ειδοποιήθηκα από τον πατέρα του στις 15 Ιουνίου ότι ο Νίκος είχε εξαφανιστεί από το βράδυ της 14ης Ιουνίου. Το γεγονός αυτό τον ανάγκασε να δηλώσει την εξαφάνιση του γιου του στο Αστυνομικό Τμήμα Ζωγράφου. Από εκείνη τη στιγμή, η οικογένεια μπήκε σε μια μεγάλη περιπέτεια. Οκτώ ημέρες αργότερα, ειδοποιηθήκαμε από το 251 ότι είχε βρεθεί νεκρός ένας άνδρας, ο οποίος έφερε φωτοαντίγραφο της ταυτότητας του Νίκου, εδώ, στον χώρο στάθμευσης του νοσοκομείου», αναφέρει.

Το τηλεφώνημα του αξιωματικού και τα ερωτήματα για την είσοδο στο νοσοκομείο

Ο δικηγόρος αποκάλυψε ακόμη ότι επικοινώνησε μαζί του αξιωματικός, ο οποίος επιχείρησε να εξακριβώσει εάν ο Νίκος Λεβέντης είχε κάποιον προσωπικό λόγο να μεταβεί στο 251 ΓΝΑ.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η οικογένεια, ο άνδρας δεν είχε γνωστό πρόσωπο που να νοσηλεύεται εκεί, ούτε υπήρχε κάποια προφανής αιτία για να αναζητήσει ιατρική βοήθεια στο συγκεκριμένο νοσοκομείο.

«Δεν υπήρχε κανένας λόγος να βρίσκεται εκεί. Δεν είχε κάποιον να επισκεφθεί. Αν αντιμετώπιζε ο ίδιος κάποιο πρόβλημα υγείας, θα απευθυνόταν στο Ναυτικό Νοσοκομείο, καθώς ο πατέρας του είναι απόστρατος ανώτατος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού. Αναζητούμε λοιπόν, πώς βρέθηκε σε αυτόν τον χώρο, μέσα στην περίφραξη του στρατιωτικού νοσοκομείου, ο οποίος είναι πλήρως εποπτευόμενος και καλά φυλασσόμενος»

Η παρουσία του στο εσωτερικό της εγκατάστασης παραμένει ένα από τα βασικότερα αναπάντητα ερωτήματα. Οι συγγενείς του επιδιώκουν να μάθουν εάν υπάρχουν καταγραφές από το σύστημα επιτήρησης που θα μπορούσαν να αποσαφηνίσουν πότε και με ποιον τρόπο έφτασε στο σημείο.

«Ήθελε να πάει στην Αστυνομία…» – Τι αποκάλυψε ο αδερφός του

Μια ακόμη διάσταση της υπόθεσης έδωσε ο αδερφός του Νίκου Λεβέντη, περιγράφοντας όσα είχε παρατηρήσει στη συμπεριφορά του λίγο πριν από την εξαφάνισή του.

Όπως ανέφερε, το τελευταίο διάστημα ο αδερφός του έδειχνε προβληματισμένος και είχε εκφράσει την πρόθεση να απευθυνθεί στις αστυνομικές αρχές, χωρίς ωστόσο να εξηγήσει αναλυτικά τι τον απασχολούσε.

«Τον τελευταίο καιρό ήταν αναστατωμένος από κάτι. Έλεγε ότι ήθελε να πάει στην Αστυνομία αλλά το μόνο που μου ανέφερε ήταν ότι αντιμετώπιζε προβλήματα στη δουλειά. Δεν μου είπε τίποτε άλλο. Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια εργαζόταν ως υπάλληλος ασφαλείας σε ιδιαίτερα απαιτητικό και υπεύθυνο πόστο . Είχε τελειώσει το Τμήμα Φυσικής στην Πάτρα και είχε ξεκινήσει μεταπτυχιακές σπουδές, τις οποίες δυστυχώς, δεν ολοκλήρωσε. Ήταν ένας φιλήσυχος άνθρωπος, ένα πολύ καλό παιδί. Πάντα προσπαθούσε να βοηθά τους άλλους. Δεν πήγαινε ποτέ στην περιοχή όπου εντοπίστηκε. Δεν είχε λόγο να περπατήσει δυόμισι χιλιόμετρα προς τα εκεί…», λέει χαρακτηριστικά.

Οι τελευταίες κινήσεις του Νίκου Λεβέντη στο μικροσκόπιο

Η αναφορά του αδερφού του σε επαγγελματικά προβλήματα και στην πρόθεσή του να επισκεφθεί την Αστυνομία αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο που η οικογένεια θεωρεί ότι χρειάζεται διερεύνηση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί εάν συνδέεται με την εξαφάνιση ή τον θάνατό του.

Οι συγγενείς επισημαίνουν επίσης ότι ο Νίκος δεν συνήθιζε να κινείται στην περιοχή του στρατιωτικού νοσοκομείου, το οποίο βρίσκεται περίπου δυόμισι χιλιόμετρα από τη γειτονιά του.

Το πώς έφτασε εκεί, πότε εισήλθε στις εγκαταστάσεις και τι συνέβη τις οκτώ ημέρες που μεσολάβησαν από την εξαφάνισή του μέχρι τον εντοπισμό της σορού του είναι τα ερωτήματα στα οποία η οικογένεια ζητά απαντήσεις.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή ως προς τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του, με τους συγγενείς να αναζητούν στοιχεία που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν τι πραγματικά συνέβη στον Νίκο Λεβέντη.

«Πάγωσα με αυτό που είδα…»

Ο μάρτυρας που βρήκε τη σορό μίλησε στην εκπομπή για εκείνες τις στιγμές που τον πάγωσαν.

«Βρέθηκα σε πολύ δύσκολη θέση. Πήγαμε με τη γυναίκα μου στο νοσοκομείο για μια εξέταση και βρεθήκαμε μπροστά σε αυτή την εικόνα. Τα χόρτα ήταν ψηλά και εκείνος βρισκόταν ξαπλωμένος πίσω τους, με την πλάτη στο έδαφος. Μη φανταστείτε ότι είδα πολλά, απλώς τη μορφή του. Με αυτό που αντίκρισα, πάγωσα…», περιγράφει χαρακτηριστικά.

Όπως εξομολογείται, μπορεί να άκουγε συχνά στις ειδήσεις για ανθρώπους που εξαφανίζονταν και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εντοπίζονταν, ποτέ όμως δεν είχε φανταστεί ότι θα ερχόταν αντιμέτωπος με μια τέτοια εικόνα.

«Μύριζε κάτι πολύ άσχημα. Πλησίασα για να δω τι ήταν και τότε τον εντόπισα. Δεν έφτασα ακριβώς από πάνω του, έμεινα σε απόσταση περίπου δύο μέτρων. Από όσα άκουσα από τους στρατιωτικούς και τους υπόλοιπους που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο, φαίνεται πως βρισκόταν εκεί για αρκετές ημέρες και κανείς δεν τον αντιλήφθηκε…», καταλήγει.

«Είχε σβήσει στοιχεία από τις συσκευές του…»

Στις συνθήκες που επικρατούσαν στον εργασιακό χώρο του Νίκου Λεβέντη, λίγες ημέρες πριν από την εξαφάνισή του, αναφέρθηκε ο αδελφός του, Στέφανος, αποκαλύπτοντας ένα περιστατικό που τον είχε θορυβήσει ιδιαίτερα.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Φως στο τούνελ», η οποία εξασφάλισε ειδική άδεια εισόδου στις εγκαταστάσεις του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, ο Στέφανος Λεβέντης περιέγραψε όσα εκτυλίχθηκαν στις 12 Ιουνίου, όταν ενημερώθηκε αιφνιδιαστικά ότι ο αδελφός του αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα στη δουλειά του.

Η επικοινωνία έγινε από το κινητό τηλέφωνο του ίδιου του Νίκου, ωστόσο στην άλλη άκρη της γραμμής βρισκόταν η γιατρός εργασίας της εταιρείας, η οποία του ζήτησε να μεταβεί επειγόντως στις εγκαταστάσεις της.

«Στις 12 του μήνα, γύρω στις 10 το πρωί, δέχθηκα μια κλήση στο κινητό μου από τη συσκευή του αδελφού μου. Απάντησα αλλά στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν η γιατρός εργασίας. Μου ζήτησε να πάω επειγόντως στη εταιρεία του, γιατί δεν ήταν καλά. Μου είπε ότι υπήρχε ένταση, οπότε πήρα τη μηχανή μου και έφυγα αμέσως. Όταν έφτασα στη διεύθυνση που μου είχαν δώσει, είδα το ΕΚΑΒ, την αστυνομία και πολύ κόσμο. Ρώτησα τι είχε συμβεί, αλλά κανείς δεν μου απαντούσε. Τότε γύρισα και είδα τον αδελφό μου σε μια κατάσταση που δεν τον είχα ξαναδεί ποτέ. Ήταν αγχωμένος και σε μεγάλη ένταση», περιγράφει.

Παρά τις προσπάθειές του να πληροφορηθεί τι είχε προηγηθεί, ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν έλαβε καμία εξήγηση για την παρουσία αστυνομικών και διασωστών στον χώρο, ούτε για το περιστατικό που ενδεχομένως είχε προκαλέσει την έντονη αναστάτωση του αδελφού του.

Ο Στέφανος Λεβέντης εκτιμά πλέον ότι κάτι είχε συμβεί εκείνη την ημέρα, το οποίο ενδέχεται να είχε επηρεάσει σημαντικά τον Νίκο. Παραμένει, ωστόσο, άγνωστο εάν είχε προηγηθεί κάποια αντιπαράθεση, εάν είχε δεχθεί απειλές ή εάν υπήρχε άλλος λόγος πίσω από την ασυνήθιστη συμπεριφορά του.

Οι διαγραφές αρχείων από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και όσα ανέφερε ο αδελφός του για τη συμπεριφορά του Νίκου κατά το διάστημα που προηγήθηκε της εξαφάνισής του.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ο Νίκος Λεβέντης βρισκόταν σε κατάσταση αυξημένης ψυχολογικής πίεσης, κάτι που είχε αντιληφθεί και ο πατέρας τους, χωρίς όμως να καταφέρει να μάθει τι ακριβώς τον απασχολούσε.

«Το Σάββατο 12 Ιουνίου και την Κυριακή 13 Ιουνίου ζήτησε άδεια. Από συζητήσεις που είχα με τον πατέρα μου, έμαθα ότι το τελευταίο διάστημα ήταν γενικά σε ένταση και αγχωμένος. Δεν ξέρω αν είχε προηγηθεί κάτι συγκεκριμένο. Ο πατέρας μου προσπάθησε να μάθει αλλά ο Νίκος δεν του αποκάλυψε τίποτα.

Αυτό που γνωρίζω είναι ότι την τελευταία περίοδο είχε καθαρίσει το τάμπλετ, το λάπτοπ και το κινητό του. Είχε διαγράψει αρκετά στοιχεία από τις συσκευές του αλλά δεν γνωρίζω τι ακριβώς ήταν αυτά», αναφέρει.

Η πληροφορία για τη διαγραφή δεδομένων από τις ηλεκτρονικές συσκευές του προσθέτει ένα ακόμη ερώτημα στην υπόθεση, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί ποια αρχεία αφαιρέθηκαν, πότε πραγματοποιήθηκαν οι διαγραφές και για ποιον λόγο.

Η σορός εντοπίστηκε από περαστικό – Τα ερωτήματα για τη φύλαξη του 251 ΓΝΑ

Στις 22 Ιουνίου, η οικογένεια ενημερώθηκε για τον θάνατο του Νίκου Λεβέντη, η σορός του οποίου είχε βρεθεί στον χώρο στάθμευσης του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, ο εντοπισμός δεν έγινε από το προσωπικό ασφαλείας της στρατιωτικής εγκατάστασης, αλλά από πολίτη που βρέθηκε στην περιοχή και αντιλήφθηκε έντονη δυσοσμία.

Όπως υποστηρίζει η οικογένεια, ο Νίκος Λεβέντης παρέμεινε νεκρός στο συγκεκριμένο σημείο επί οκτώ ημέρες, χωρίς να γίνει αντιληπτός από τους υπευθύνους φύλαξης.

Το γεγονός αυτό προκαλεί πρόσθετα ερωτήματα για τις διαδικασίες επιτήρησης του νοσοκομείου, καθώς πρόκειται για στρατιωτικό χώρο με περιορισμένη πρόσβαση και εγκατεστημένα συστήματα παρακολούθησης.

Η οικογένεια ζητά να αποσαφηνιστεί πώς βρέθηκε ο Νίκος Λεβέντης εντός της εγκατάστασης, εάν οι κάμερες κατέγραψαν την παρουσία του και πώς δεν εντοπίστηκε νωρίτερα η σορός του.

Τα μηνύματα που ανακτήθηκαν και η ασυνήθιστη αναζήτηση

Νέα ερωτήματα για τις κινήσεις του Νίκου Λεβέντη το διάστημα πριν από την εξαφάνισή του προκύπτουν από την ανάκτηση μηνυμάτων που είχαν διαγραφεί από τις ηλεκτρονικές συσκευές του.

Ανάμεσα στα στοιχεία που παρουσιάστηκαν περιλαμβάνεται συνομιλία στην οποία ο άνδρας αναζητούσε καταστροφέα εγγράφων, απευθυνόμενος σε πρόσωπο που φαίνεται ότι διατηρούσε κατάστημα.

Νίκος: «Καλησπέρα. Έχεις κάποιον καταστροφέα εγγράφων στο μαγαζί σου; Αν ναι, στείλε μήνυμα αύριο. Λίγο κουφό, έτσι; Καλό βράδυ.»

Άγνωστος: «Καλησπέρα Νίκο. Όχι, δεν έχω.»

Νίκος: «Καλά θα το κοιτάξω. Καλό βράδυ.»

Το περιεχόμενο της επικοινωνίας αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπό το πρίσμα της μαρτυρίας του αδελφού του, σύμφωνα με την οποία ο Νίκος είχε αφαιρέσει δεδομένα από το κινητό τηλέφωνο, τον φορητό υπολογιστή και το τάμπλετ του.

Παραμένει άγνωστο εάν η αναζήτηση της συγκεκριμένης συσκευής συνδεόταν με την πρόθεσή του να καταστρέψει προσωπικά ή επαγγελματικά έγγραφα, όπως επίσης και αν είχε οποιαδήποτε σχέση με όσα ακολούθησαν.

Ερωτήματα για τον επαγγελματικό του ρόλο και τα συστήματα παρακολούθησης

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται και η εργασία του Νίκου Λεβέντη, ο οποίος απασχολούνταν επί σειρά ετών στον τομέα της ασφάλειας, σε θέση αυξημένων απαιτήσεων και ευθύνης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν, στο επαγγελματικό του περιβάλλον εφαρμόζονταν ειδικές διαδικασίες για την πρόσβαση σε συστήματα βιντεοεπιτήρησης, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στη φύση των καθηκόντων του.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποιο επιβεβαιωμένο στοιχείο που να συνδέει την επαγγελματική του δραστηριότητα με τη διαγραφή των ηλεκτρονικών αρχείων ή την αναζήτηση καταστροφέα εγγράφων.

Η οικογένεια εξακολουθεί να αναζητά απαντήσεις για το τι απασχολούσε τον Νίκο Λεβέντη τις τελευταίες ημέρες πριν χαθούν τα ίχνη του και κατά πόσο τα στοιχεία που ανακτήθηκαν μπορούν να συμβάλουν στη διαλεύκανση των συνθηκών του θανάτου του.