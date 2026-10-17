Η Εύη Αδάμ και ο Λάμπης Λιβιεράτος υπήρξαν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz στα τέλη της δεκαετίας του ’90. Εκείνη, ένα από τα πιο εντυπωσιακά μοντέλα της εποχής, με σημαντική παρουσία στον χώρο της μόδας, και εκείνος, ένας από τους δημοφιλέστερους τραγουδιστές της ελληνικής ποπ σκηνής.

Ο έρωτάς τους απασχόλησε αρκετές φορές τα περιοδικά της εποχής, ενώ ο γάμος τους το 1999 πραγματοποιήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σε ένα εκκλησάκι στην Ίο. Ωστόσο, ύστερα από περίπου 12 χρόνια κοινής πορείας, αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, με τον γάμο τους να φτάνει στο τέλος του το 2011.

Από την κοινή τους πορεία απέκτησαν δύο κόρες, τη Νεφέλη και τη Δανάη Λιβιεράτου, οι οποίες αποτελούν σταθερή προτεραιότητα στη ζωή τους. Παρότι οι δυο τους ακολούθησαν χωριστούς δρόμους, εξακολουθούν να τους συνδέουν οι δύο κόρες τους.

Νεφέλη Λιβιεράτου – Εύη Αδάμ – Δανάη Λιβιεράτου

Σήμερα, οι δύο κόρες τους έχουν μεγαλώσει και έχουν επιλέξει διαφορετικές επαγγελματικές κατευθύνσεις. Η μικρότερη, Δανάη Λιβιεράτου, έχει εκδηλώσει την αγάπη της για τη μουσική, ακολουθώντας καλλιτεχνικά τα χνάρια του πατέρα της. Η μεγαλύτερη, Νεφέλη Λιβιεράτου, επέλεξε τις οικονομικές επιστήμες και ακολούθησε μια ακαδημαϊκή διαδρομή στο εξωτερικό.

Η Εύη Αδάμ είχε μιλήσει στο παρελθόν στο περιοδικό «Hello» για τις προσωπικότητες των δύο κοριτσιών, περιγράφοντας με ιδιαίτερα τρυφερό τρόπο τα χαρακτηριστικά που βλέπει στην καθεμία: «Βλέπω στοιχεία μου και στις δύο, αλλά περισσότερο βλέπω τον εαυτό μου στη μεγάλη μου κόρη, τη Νεφέλη. Έχει αυτή την απίστευτη τετράγωνη λογική, είναι συγκεντρωμένη, είναι όλα οργανωμένα μέσα στο κεφάλι της. Η Δανάη είναι καλλιτέχνιδα, πιο αφηρημένη. Με το ένα πόδι σε αυτόν τον κόσμο και με το άλλο σε έναν κόσμο με ήχους, χρώματα, φαντασία, σε έναν μαγικό κόσμο. Είναι πανέξυπνη, αλλά μερικές φορές χάνεται και θέλει λίγη οργάνωση».

Πέρα από την πορεία της στις σπουδές, η Νεφέλη Λιβιεράτου έχει τραβήξει το ενδιαφέρον και με την προσωπική της ζωή, καθώς εδώ και καιρό βρίσκεται σε σχέση με έναν νεαρό άνδρα που προέρχεται από γνωστή εφοπλιστική οικογένεια.

Η νέα ζωή της Νεφέλης Λιβιεράτου στη Νέα Υόρκη και η σχέση με τον Γιάννη Δαλακούρα

Η Νεφέλη Λιβιεράτου έχει επιλέξει να χτίσει το μέλλον της μακριά από την Ελλάδα, έχοντας ως βάση της τη Νέα Υόρκη. Αφού ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές της στα Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Μπαθ της Αγγλίας, συνέχισε την εκπαίδευσή της στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, όπου πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στον ίδιο τομέα.

Η ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού της αποτέλεσε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή, την οποία μοιράστηκε με αγαπημένα της πρόσωπα. Η μητέρα της, Εύη Αδάμ, ταξίδεψε μέχρι τη Νέα Υόρκη για να παραστεί στην τελετή αποφοίτησης, ενώ στο πλευρό της Νεφέλης Λιβιεράτου βρέθηκε και ο σύντροφός της, Γιάννης Δαλακούρας.

Ο Γιάννης Δαλακούρας είναι γιος του γνωστού Έλληνα εφοπλιστή, Δημήτρη Δαλακούρα, και της Αρετής Δαλακούρα. Ο ίδιος δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο της ναυτιλίας και έχει επίσης εγκατασταθεί στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσω κοινών φίλων στην αμερικανική μεγαλούπολη και σταδιακά αναπτύχθηκε μεταξύ τους μια ερωτική σχέση. Έκτοτε, μοιράζονται την καθημερινότητά τους στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ενώ έχουν πραγματοποιήσει και ταξίδια μαζί, απολαμβάνοντας κοινές εμπειρίες σε διαφορετικούς προορισμούς.

Η σχέση τους έχει γίνει γνωστή και μέσα από φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το ζευγάρι να εμφανίζεται σε κοινές εξόδους και διακοπές. Παρά το ενδιαφέρον που υπάρχει λόγω της αναγνωρισιμότητας των γονιών της, η Νεφέλη φαίνεται να προτιμά μια ζωή που δεν περιστρέφεται γύρω από τη δημοσιότητα.

Η Νεφέλη Λιβιεράτου, που έχει κληρονομήσει την εντυπωσιακή εμφάνιση της μητέρας της, έχει πλέον διαμορφώσει τη δική της καθημερινότητα στη Νέα Υόρκη, συνδυάζοντας τις επαγγελματικές της φιλοδοξίες με την προσωπική της ευτυχία.

Όπως έχει δηλώσει η ίδια, δεν την ενδιέφερε ποτέ να ασχοληθεί με το μόντελινγκ. «Δεν συγκρίνομαι με τη μητέρα μου, δεν είναι για μένα η πασαρέλα», είχε πει πριν από τρία χρόνια στον ΣΚΑΪ.

Για την Εύη Αδάμ και τον Λάμπη Λιβιεράτο, οι δύο κόρες τους αποτελούν τον σημαντικότερο κοινό δεσμό από τα χρόνια που υπήρξαν ζευγάρι. Και μπορεί οι προσωπικές τους διαδρομές να έχουν χωρίσει εδώ και πολλά χρόνια, όμως σήμερα έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται περήφανοι βλέποντας τη Νεφέλη και τη Δανάη να ακολουθούν τον δικό τους δρόμο.