Για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα, η Αλβανία θυμίζει «καζάνι που βράζει», με διαδηλωτές να πυρπολούν κυβερνητικά κτίρια και την αστυνομία να χρησιμοποιεί πλαστικές σφαίρες για να απωθήσει το πλήθος.

Βίντεο του Reuters κατέγραψε αστυνομικούς να πυροβολούν με καραμπίνα προς το πλήθος έξω από το υπουργείο Παιδείας, κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με διαδηλωτές. Δημοσιογράφοι του πρακτορείου εντόπισαν σφαιρίδια από καουτσούκ στο έδαφος, ενώ δύο μέλη της δημοσιογραφικής ομάδας του Reuters και αρκετοί διαδηλωτές χτυπήθηκαν από τα σφαιρίδια, τα οποία άφησαν στρογγυλά σημάδια στο σώμα τους.

Το περιστατικό σηματοδοτεί νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών, με το κέντρο των Τιράνων να μετατρέπεται σε πεδίο συγκρούσεων τις τελευταίες ημέρες. Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε κυβερνητικά κτίρια και τράπεζες, ενώ εκτόξευσαν πέτρες εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες απάντησαν με δακρυγόνα και υδροβόλα.

🔴ALBANIA🇦🇱| #Tensions: Prime Minister #Rama refuses to resign in the face of pressure from the streets. Protests against his regime—which had remained peaceful for 4 months—have escalated into clashes, with demonstrators now attempting to block ministries & government buildings. https://t.co/x9Us7cLD9z — Nanana365 (@nanana365media) October 18, 2026

Ο αρχηγός της αλβανικής αστυνομίας, Σκέντερ Χίτα, δεν διέψευσε τη χρήση πλαστικών σφαιρών όταν ρωτήθηκε σχετικά κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το Σάββατο.

«Όλα τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν εφαρμόστηκαν σε περιορισμένο βαθμό, συμπεριλαμβανομένων και των πιο πρόσφατων», δήλωσε.

Ο Χίτα γνωστοποίησε επίσης ότι επτά αστυνομικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και βρίσκονται αντιμέτωποι με πειθαρχικές έρευνες για «υπέρβαση εξουσίας» και «μη τήρηση της αρχής της αναλογικότητας» κατά την αντιμετώπιση των διαδηλωτών. Ωστόσο, δεν διευκρίνισε ποια συγκεκριμένα περιστατικά οδήγησαν στην απόφαση αυτή.

“Albania ha sido recuperada por los albaneses; el propio primer ministro lo admite desde un lugar indeterminado donde se encuentra escondido. Es hora de que se marche y deje el gobierno para los albaneses, en lugar de permitir que lo tome Israel tome” Si queremos, sí podremos. — Javier Echeverría (@JEcheverriZ) October 18, 2026

Οι διαδηλώσεις πυροδοτήθηκαν από τη συσσωρευμένη δυσαρέσκεια για καταγγελίες περί κυβερνητικής διαφθοράς, την έλλειψη θέσεων εργασίας και το χαμηλό επίπεδο της εκπαίδευσης.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν επίσης πολίτες που αισθάνονται ότι τα αιτήματά τους αγνοήθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν είχαν πραγματοποιηθεί, σε μεγάλο βαθμό ειρηνικές, διαδηλώσεις κατά ενός πολυτελούς παραθαλάσσιου κατασκευαστικού έργου, το οποίο υποστηρίζεται από τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Οι συνεχιζόμενες ταραχές αποτελούν τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής πρόκληση για τον πρωθυπουργό Έντι Ράμα, ο οποίος εξελέγη πέρυσι για τέταρτη θητεία.

¿Por qué en Albania queman la Corte Suprema, asaltan parlamentos y ministerios…. Y en Francia tiendas? ¿Será que en Albania a Soros lo tienen calado? @KononovAndr — Blanca O. Dios te guarde Virginia (@HartmutUrrutia) October 18, 2026

«Είναι 13 χρόνια διαφθοράς και 13 χρόνια αδράνειας και κενών υποσχέσεων. Οπότε το ποτήρι έχει γεμίσει και βρισκόμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας», δήλωσε το Σάββατο ο Γιούρι Ταουλάχου, ένας 22χρονος φοιτητής Ιατρικής.

Τόσο η αστυνομία όσο και η κυβέρνηση καταδίκασαν τα βίαια επεισόδια, καλώντας τους πολίτες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους.

Σύμφωνα με τον Χίτα, οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη 1.067 ατόμων, ενώ για 388 περιπτώσεις έχουν κινηθεί διαδικασίες ποινικής δίωξης. Παράλληλα, δεκάδες αστυνομικοί και διαδηλωτές έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων.

Δείτε φωτογραφίες του Associated Press: