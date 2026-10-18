Ο Ντόναλντ Τραμπ ανατρέπει πλήρως την αμερικανική στρατηγική για τη Ρωσία και πλέον προσφέρει σανίδα σωτηρίας προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ώστε ο Ρώσος πρόεδρος να σταματήσει την εισβολή στην Ουκρανία.

Μετά τη συμφωνία για το ντίζελ και την αναστολή των κυρώσεων, η Ουάσινγκτον σκέφτεται να επιστρέψει το ρωσικό αέριο στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, οι απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, παρουσίασαν την πρόταση σε Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, αλλά και στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια συνομιλιών στο Κίεβο τον περασμένο μήνα.

Η αμερικανική πρόταση προβλέπει να εξεταστεί η επαναλειτουργία των αγωγών που μετέφεραν ρωσικό φυσικό αέριο μέσω Ουκρανίας στην Ευρώπη, ώστε η Μόσχα να αποκτήσει ένα ισχυρό οικονομικό κίνητρο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να εξασφαλίσει έσοδα και για την Ουκρανία μέσω τελών διέλευσης, ενώ θα οδηγούσε σε χαμηλότερες τιμές ενέργειας για τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Ωστόσο, η επιστροφή του ρωσικού αερίου θα μπορούσε ταυτόχρονα να περιορίσει τη ζήτηση για αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) στην ευρωπαϊκή αγορά. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι εργάζεται πάνω σε μια συνολική ειρηνευτική πρόταση που περιλαμβάνει οικονομικά κίνητρα τόσο για τη Ρωσία όσο και για την Ουκρανία.

Επιπλέον, οι οικονομικές συνομιλίες ΗΠΑ και Ρωσίας δεν περιορίζονται στην ενέργεια με την παραδοσιακή της μορφή. Ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν Κίριλ Ντμίτριεφ αποκάλυψε ότι οι δύο χώρες συζητούν ένα ευρύ φάσμα σχεδίων, μεταξύ των οποίων και τη δημιουργία κέντρων δεδομένων που θα λειτουργούν με ρωσική πυρηνική ενέργεια. Ο ίδιος προανήγγειλε σημαντικές πρωτοβουλίες στο άμεσο μέλλον, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «ο πάγος επιτέλους έσπασε».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συζήτηση για τον υποθαλάσσιο αγωγό Nord Stream 2, που συνδέει τη Ρωσία με τη Γερμανία και έχει υποστεί δολιοφθορά. Αμερικανός επενδυτής έχει ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του αγωγού, αν και δηλώνει ότι δεν συμμετέχει σήμερα σε σχετικές διαπραγματεύσεις.

Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι ο Nord Stream δεν αποτέλεσε αντικείμενο πρόσφατων συνομιλιών και ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα απαιτούσε συνεννόηση με τους Ευρωπαίους εταίρους.