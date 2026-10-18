Ασταμάτητος είναι ο Λιονέλ Μέσι. Ο 39χρονος σταρ οδήγησε την Ίντερ Μαϊάμι στη νίκη επί Ατλάντα Γιουνάιτεντ εκτός έδρας με 3-1 πετυχαίνοντας δύο γκολ.

Ο Αργεντινός πέτυχε το 0-2 με όμορφη ατομική ενέργεια στο 56′ και στο 60′ σε μια αντεπίθεση σκόραρε ξανά για το 0-3. Έτσι έφτασε τα 936 γκολ στην καριέρα του και απέχει μόλις 64 από τα 1.000.

Το σκορ για τους φιλοξενούμενους είχε ανοίξει ο Χερμάν Μπερτεράμε με κεφαλιά από σέντρα του Λουίς Σουάρες στο 45′.

Με τη νίκη αυτή η Ίντερ Μαϊάμι έφτασε τους 55 βαθμούς σε 30 αγώνες και παραμένει δεύτερη στην ανατολική περιφέρεια, στο -12 από την πρωτοπόρο Νάσβιλ.