Την άποψη του για το πλάνο του NBA Europe εξέφρασε ο Τζόρντι Μπερτομέου, πρώην CEO της Euroleague, αναφέροντας και τα ονόματα του Ολυμπιακού, της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ Μαδρίτης.

Το NBA έκανε πρόταση για την εξαγορά της Euroleague αλλά απορρίφθηκε, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για νέες συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές τις επόμενες εβδομάδες. Ο πρώην CEO της Euroleague, πάντως, δεν είναι υπέρ της εισόδου του NBA στην Ευρώπη και το έκανε σαφές με όσα είπε στην εκπομπή «Tu diras» του ραδιοφωνικού σταθμού RAC1.

«Οι συζητήσεις που είχα με το NBA, καθώς είχαμε καλή σχέση και είχαμε αναλάβει πολλές κοινές πρωτοβουλίες, αφορούσαν τη συνεργασία. Όπως έχει παρουσιαστεί, είναι ανησυχητικό. Κρίνοντας από τους όρους που βλέπουμε, είναι δύσκολο να βρει κανείς κάτι θετικό για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Εδώ και 26 χρόνια, οι σύλλογοι αποφασίζουν για την τύχη τους. Υπήρξαν επιτυχίες και αποτυχίες —και δικές μας, όσων διαχειριστήκαμε την οργάνωση— αλλά οι σύλλογοι ήταν οι ιδιοκτήτες και αποφάσιζαν τον τρόπο λειτουργίας της διοργάνωσής τους»

Η πρόταση του NBA βάζει ξεκάθαρα τέλος σε αυτό και μας επιστρέφει στο σημείο μηδέν. Τώρα λέγεται NBA, προηγουμένως λεγόταν FIBA. Αλλά, τελικά, οι σύλλογοι θα επιστρέψουν στο να κάνουν αυτό που τους λένε οι άλλοι. Αυτό με ανησυχεί και θεωρώ ότι αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα πίσω», είπε αρχικά ο Μπερτομέου και συνέχισε.

«Το NBA δεν εφηύρε την ιδέα να μεταφερθεί η ευρωπαϊκή διοργάνωση σε άλλες περιοχές, κάτι που από μόνο του είναι θετικό. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι αυτό θα γίνει εις βάρος συλλόγων όπως ο Ολυμπιακός, οι ομάδες του Βελιγραδίου, η Ζάλγκιρις ή η Μακάμπι —σύλλογοι που έχουν χτίσει το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δεν μου φαίνεται λογικό ή εύλογο να πρέπει η Μπαρτσελόνα, ο Ολυμπιακός ή η Ρεάλ Μαδρίτης να πληρώνουν για να αγωνίζονται σε κάτι που οι ίδιοι έχτισαν. Και αυτό που θεωρώ απολύτως απαράδεκτο είναι ότι, ως αντάλλαγμα για να επιτραπεί αυτό, θα λαμβάνουν ένα ποσό που αντιστοιχεί στο ένα δέκατο από αυτά που θα πρέπει αργότερα να πληρώσουν».