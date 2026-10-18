Μια νέα σελίδα στην προσωπική τους ζωή φέρονται να έχουν ανοίξει ο ηθοποιός Πασχάλης Τσαρούχας και η Κατερίνα Νοτοπούλου, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς, σύμφωνα με δημοσίευμα, το ζευγάρι έχει προχωρήσει στο επόμενο βήμα της σχέσης του και πλέον συζεί στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Σάσας Σταμάτη στο Secret των «Παραπολιτικών», οι δυο τους μοιράζονται την καθημερινότητά τους κάτω από την ίδια στέγη στη συμπρωτεύουσα, όπου η Κατερίνα Νοτοπούλου έχει την επαγγελματική και πολιτική της βάση.

Η παρουσία του Πασχάλη Τσαρούχα στη Θεσσαλονίκη συνδέεται και με τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, καθώς αυτή την περίοδο πρωταγωνιστεί στη θεατρική παράσταση «Ζορμπάς».

Η τρυφερή ανάρτηση του Πασχάλη Τσαρούχα στο Instagram

Το ενδιαφέρον γύρω από τη σχέση τους ενισχύθηκε μετά τη δημόσια ανάρτηση του ηθοποιού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026, ο Πασχάλης Τσαρούχας δημοσίευσε στο Instagram μια τρυφερή φωτογραφία με την Κατερίνα Νοτοπούλου, συνοδεύοντάς τη με μια σύντομη αλλά ιδιαίτερα προσωπική αφιέρωση.

«Κατερίνα μου. Ζωή μου. Ευτυχία μου», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης, εκφράζοντας δημόσια τα συναισθήματά του για την πρώην βουλευτή.

Η ανάρτηση προκάλεσε το ενδιαφέρον των χρηστών των social media, καθώς αποτέλεσε μια ξεκάθαρη δημόσια εκδήλωση της τρυφερότητας που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, χαρακτηρίζει τη σχέση τους.

Όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ, η συγκατοίκηση στη Θεσσαλονίκη σηματοδοτεί μια νέα φάση στη σχέση του Πασχάλη Τσαρούχα και της Κατερίνας Νοτοπούλου.

Οι πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί κάνουν λόγο για μια κοινή καθημερινότητα, ενώ δεν αποκλείεται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, να υπάρξουν και άλλες εξελίξεις στο μέλλον.