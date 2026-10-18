O Τζον Πουλακίδας είναι και επίσημα ελεύθερος. Οι Μάβερικς αποφάσισαν να τον αποδεσμεύσουν καθώς είχε είχε two-way συμβόλαιο με την ομάδα του Ντάλας, λίγες μέρες πριν την έναρξη της σεζόν στο ΝΒΑ.

Ο 23χρονος σούτινγκ γκαρντ συμμετείχε στην προετοιμασία και τα φιλικά των Μάβερικς έχοντας 7 πόντους με 45,5% στα τρίποντα και 1,3 ριμπάουντ σε 14 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο.

Την περασμένη σεζόν είχε σε 13 εμφανίσεις στο ΝΒΑ 8,8 πόντους με 40,3% στα τρίποντα και 2,3 ριμπάουντ σε 19,5 λεπτά συμμετοχής.

Ο Ολυμπιακός είχε ενδιαφερθεί το καλοκαίρι και είχε κάνει επαφές μαζί του θέλοντας να ενισχύσει τον ελληνικό του κορμό.

Προτεραιότητα του Πουλακίδα παραμένει να βρει ομάδα στο ΝΒΑ, ενώ πρέπει να σημειωθεί πως ακόμη δεν έχει ελληνικό διαβατήριο στα χέρια του.