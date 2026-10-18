Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε η Ναταλία Γερμανού, το μεσημέρι της Κυριακής (18/10), μέσα από την εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» στον Alpha, εκφράζοντας την οργή της για τις συνθήκες της υπόθεσης και την προσδοκία της να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Μετά τη ζωντανή σύνδεση με το Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου πραγματοποιήθηκε το τρισάγιο για το 40ήμερο μνημόσυνο του τραγουδιστή, η παρουσιάστρια σχολίασε τα συναισθήματα των ανθρώπων που βρέθηκαν εκεί, επισημαίνοντας ότι, πέρα από τη θλίψη, υπάρχει και θυμός για την εξέλιξη της υπόθεσης.

«Ο κόσμος που ήταν σήμερα εκεί, υπήρχαν ανάμεικτα συναισθήματα. Βεβαίως η θλίψη κυριαρχούσε των συναισθημάτων, αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχει και κόσμος θυμωμένος, όπως είμαστε όλοι μας, και κόσμος που περιμένει επιτέλους να αποδοθεί αυτή η περιβόητη δικαιοσύνη», ανέφερε αρχικά η Ναταλία Γερμανού.

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια εξέφρασε την άποψή της για τις συνθήκες του θανάτου, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Γιατί δεν μιλάμε για έναν απλό θάνατο από φυσικά αίτια. Μιλάμε για μια δολοφονία, ας μου επιτραπεί η έκφραση».

Όταν ο δημοσιογράφος Σπύρος Ραφαήλ Κεραμίδας μετέφερε ότι ορισμένοι από τους παρευρισκόμενους αμφιβάλλουν για το αν θα αποδοθεί δικαιοσύνη, η Ναταλία Γερμανού εξέφρασε τη λύπη της για την έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς.

«Πολύ λυπάμαι που το ακούω αυτό, γιατί φαντάσου τώρα ότι ο κόσμος πια δεν πιστεύει στο δίκαιο στην Ελλάδα», σχολίασε.

Η αναφορά στις τοξικολογικές εξετάσεις και την προφυλακισμένη γιατρό

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε επίσης στις τελευταίες εξελίξεις της υπόθεσης, κάνοντας ειδική μνεία στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και στη στάση που, κατά την εκτίμησή της, επιχειρεί να διαμορφώσει η προφυλακισμένη γιατρός.

«Είναι μια υπόθεση η οποία τώρα, ειδικά με τις τελευταίες εξελίξεις που βγήκαν οι τοξικολογικές και τα λοιπά, βλέπεις ότι πάει να χτίσει ένα ψιλοάλλοθι, ας πούμε, η προφυλακισμένη γιατρός, αλλά ελπίζω να μην της περάσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η λήψη αντικαταθλιπτικών και ηρεμιστικών φαρμάκων δεν αρκεί, κατά την άποψή της, για να εξηγήσει τον θάνατο του τραγουδιστή. Η ίδια έθεσε στο επίκεντρο το ζήτημα της φροντίδας που, όπως υποστήριξε, έπρεπε να του είχε παρασχεθεί.

«Γιατί δεν έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης ούτε από τα αντικαταθλιπτικά που έπαιρνε ούτε από τα ηρεμιστικά. Αυτά τα παίρνει πάρα πολύς κόσμος και δεν πεθαίνει. Έφυγε γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν φρόντισαν να τον κρατήσουν ζωντανό στη δύσκολη στιγμή. Δεν ρώτησαν τι αγωγή χρησιμοποιούσε. Δεν έκαναν τίποτα, τίποτα απολύτως για να τον φροντίσουν. Αυτό νομίζω εγώ», δήλωσε η Ναταλία Γερμανού.

Κλείνοντας, η παρουσιάστρια εξέφρασε την ελπίδα της να αποδοθεί δικαιοσύνη και να διαλευκανθεί η υπόθεση.

«Ελπίζουμε πραγματικά η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της αυτή τη φορά σωστά», κατέληξε.