Σε συνομιλίες με απεσταλμένους του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με στόχο τη διοργάνωση νέας συνάντησης για την επίτευξη ειρήνης. Όπως δήλωσε στο Bloomberg News, η συνάντηση ενδέχεται να πραγματοποιηθεί ακόμη και μέσα στην εβδομάδα.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι σχεδιάζει να πραγματοποιήσει βιντεοκλήση με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, προκειμένου να συζητήσουν την πιθανή ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της συνάντησης.

Επανήλθε η ανταλλαγή κρίσιμων πληροφοριών από τις ΗΠΑ

Παράλληλα, μιλώντας στην εκπομπή «Meet the Press» του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου NBC, ο Ουκρανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι οι ΗΠΑ επανέφεραν την παροχή κρίσιμων πληροφοριών προς την Ουκρανία, οι οποίες συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ανταλλαγή πληροφοριών είχε διακοπεί για σύντομο χρονικό διάστημα, ωστόσο στη συνέχεια αποκαταστάθηκε.

Η Ουκρανία βασίζεται στις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών για τον εντοπισμό βαλλιστικών πυραύλων υψηλής ταχύτητας που εκτοξεύει η Ρωσία εναντίον ουκρανικών πόλεων. Η έγκαιρη προειδοποίηση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την άμυνα της χώρας και την προστασία των αμάχων.

«Είμαστε πολύ ευγνώμονες γι’ αυτό», δήλωσε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας: «Τώρα λειτουργεί».

Τι είχε δηλώσει ο Ντόναλντ Τραμπ

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι η Ουάσιγκτον εξακολουθούσε να μοιράζεται πληροφορίες με την Ουκρανία, παρά τις αναφορές Ουκρανών αξιωματούχων ότι ορισμένες ρωσικές επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν χωρίς να προηγηθεί προειδοποίηση.

Οι διπλωματικές επαφές για μια νέα συνάντηση με στόχο την ειρήνη και η αποκατάσταση της ανταλλαγής πληροφοριών αποτελούν δύο σημαντικές εξελίξεις στις σχέσεις Κιέβου και Ουάσιγκτον, σε μια περίοδο κατά την οποία συνεχίζεται ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.