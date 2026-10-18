Δύο νεκροί ήταν ο τραγικός απολογισμός της συντριβής μονοκινητήριου αεροσκάφους το μεσημέρι της Κυριακής στην Πιερία.

Οι δύο άνδρες που έχασαν τη ζωή τους από τη συντριβή του μικρού αεροπλάνου στην περιοχή της Κονταριώτισσας είναι, όπως αποκάλυψε αντιδήμαρχος Κατερίνης, ένας 41χρονος πιλότος Canadair πατέρας τεσσάρων παιδιών και ένας 59χρονος, θεολόγος στο επάγγελμα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα περίπου στις 13:50.

Στην επιχείρηση έλαβαν μέρος 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Οι πυροσβέστες κατά την άφιξή τους στον χώρο του δυστυχήματος εντόπισαν εκτός του αεροσκάφους τους δύο επιβαίνοντες, χωρίς τις αισθήσεις τους.

Το αεροσκάφος εντοπίστηκε μέσα σε ξερή κοίτη ποταμού, κοντά στον αεροδιάδρομο της Αερολέσχης Πιερίας.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκαν 2 άνδρες και παραδόθηκαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ύστερα από πτώση μονοκινητήριου αεροσκάφους στην Κονταριώτισσα Πιερίας. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 18, 2026

Οι πυροσβέστες μετέφεραν τα δύο άτομα, χωρίς τις αισθήσεις τους, σε ασφαλές σημείο και στη συνέχεια παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.